В Тверской области открылся новый детский сад на 80 мест
Детский сад «Планета детства»,рассчитанный на 80 мест, открыт в пос. Эммаусс Тверской области. Он построен в рамках нацпроекта «Демография» и стал пилотным проектом. Такие типовые здания в дальнейшем планируется строить и в других районах области.
Эммаусс в качестве площадки для строительства нового сада был выбран не случайно. Здесь самое большое количество детей Калининского района, стоящих на очереди в детский сад.
При этом население ежегодно увеличивается. По сравнению с прошлым годом только первоклашек стало больше на 300 человек.
Новый сад должен полностью закрыть вопрос доступности дошкольных учреждений для жителей поселка. В «Планету детства» пойдут 80 малышей с 1,5 до 4 лет. Для современных детсадов возможность принимать детей такого возраста — редкость.
Компактное двухэтажное здание скорее напоминает уютный дом, чем типовое дошкольное учреждение. Для детей все самое лучшее: в четырех группах в соответствии с возрастными особенностями современные игрушки, просторные спортивные и музыкальные залы, кабинеты медика, психолога.
Помимо этого есть крытая парковка для детских колясок, санок и велосипедов.
Но ключ к качественному образованию и воспитанию лежит не только в «правильных» игрушках и дидактике воспитателя. Обстановка детского сада должна быть максимально комфортной, не агрессивной и, самое главное, безопасной для детей.
А потому важнейшим параметром при проектировании и строительстве «Планеты детства» стало использование экологически чистых материалов и энергосберегающих технологий, применение которых не только безопасно, но и экономически эффективно. К примеру, на площадках проложено специальное покрытие, обеспечивающее безопасность детей.
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