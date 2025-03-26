На заводе «Аквариус» под Тверью открылся новый цех сборки серверных устройств

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22 марта состоялось официальное открытие нового цеха роботизированной сборки серверов и производства пластиковых компонентов на производственной площадке в Калининском округе Тверской области.

Новый цех сборки и тестирования серверов оборудован инновационной автоматической линией для сборки серверных устройств. Основу этой линии составляет лифтовый механизм, который распределяет устройства между параллельными участками тестирования. Благодаря этому решению сокращается время сборки без потерь в качестве, а современные системы автоматического тестирования обеспечивают высокий уровень контроля над каждым изделием.

Общая сумма инвестиций в производственные проекты за 2024 год составила 1,8 млрд рублей.

Новая производственная линия позволит компании выпускать до 1000 серверных устройств ежедневно, что почти в 2,5 раза больше текущих мощностей предприятия в сфере сборки серверов. Проектная мощность данного участка составит 300 тыс. изделий серверной продукции ежегодно. В результате компания сможет эффективнее удовлетворить растущие потребности клиентов в отечественной технике.

Производство пластиковых деталей методом литья под давлением мощностью до 500 тыс. корпусов в год даст возможность локализовать в Тверской области выпуск корпусов для клиентских устройств и компьютерной периферии, обеспечивая компании ещё большую независимость от внешних поставщиков.

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