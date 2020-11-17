Топливная компания ТВЭЛ открыла новое производство накопителей энергии

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Отраслевой интегратор Росатома по системам накопления энергии ООО «РЭНЕРА» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») открыл новое опытно-промышленное производство накопителей энергиии.

На территории Московского завода полиметаллов будут осуществляться научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, производиться и испытываться опытные образцы. В частности, накопители энергии для логистической спецтехники (электротележки, погрузчики), систем оперативного постоянного тока, источников бесперебойного питания, электробусов и другого электротранспорта.

После прохождения всех испытаний образцы будут передаваться в серийное производство в НПО «Центротех» (предприятие «ТВЭЛ» в Новоуральске Свердловской области).

Одним из первых заказов для нового производства станет разработка и сборка тестовых образцов накопителей энергии для Balkancar, крупного европейского производителя специализированного и логистического электротранспорта.

«Открытие производства в Москве поможет наладить и ускорить всю цепочку от разработки опытного образца и его тестирования до постановки в серию. Если клиенту нужно предоставить решение оперативно, такое производство незаменимо», — отметил генеральный директор ООО «РЭНЕРА» Эмин Аскеров.

«В настоящее время отраслевой интегратор „РЭНЕРА“ работает в трёх сегментах: литий-ионные аккумуляторные батареи для пассажирского электротранспорта, внутризаводская и логистическая техника, а также решения для энергетики. Все три рынка — растущие и имеют специализированные требования к продукции, при этом наиболее быстрый рост ожидается в сегменте стационарных систем. В планах компании — масштабирование бизнеса, в том числе строительство в России завода по производству литий-ионных аккумуляторов и сборке из них накопителей энергии. Мы ориентированы на то, чтобы занять 40% внутреннего российского рынка накопителей энергии», — отметила президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова.

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Литий-ионные накопители энергии могут применяться практически в любой сфере энергетики и электротехники, они герметичны, не требуют обслуживания и специальных помещений для заряда. Их основные преимущества — высокая плотность энергии, возможность подзарядки в любое врем и высокая циклируемость, обеспечивающая длительный срок службы. Кроме того, системы накопления энергии на литий-ионных аккумуляторах являются более экологичным решением, так как не содержат в своем составе вредных кислот и свинца. Системы на литий-ионных накопителях позволяют существенно сократить расходы на оборудование. На внутриотраслевых предприятиях Госкорпорации «Росатом» уже переоснащено более 100 единиц техники, реализованы проекты модернизации стационарных систем электроэнергетики.

Для справки:

ООО «РЭНЕРА» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») — активно развивающийся отраслевой интегратор Росатома в области систем накопления электроэнергии. Компания занимается литий-ионными аккумуляторными батареями для внутризаводской и логистической электротехники, а также предлагает решения для аварийного и бесперебойного энергоснабжения, сглаживания пиков нагрузки в электросети, накопители энергии для гибридных систем.

Наличие собственного R&D центра позволяет разрабатывать, наряду с типовыми системами, комплексные решения под индивидуальные требования заказчика. Команда сопровождает проект от НИОКР до производства, осуществляет сервисное обслуживание. На счету интегратора десятки реализованных проектов, в разработке находятся решения единичной мощностью до 1 МВТ.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству стабильных изотопов, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реактора в 13 странах мира, исследовательские реакторы в десяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.