Импортозамещение. Российские 3D Системы нивелирования во 2 квартале 2025 г.

ООО «ФН Системы» занимается разработкой и производством программно-аппаратных комплексов для автоматизации работы дорожно-строительной техники: 3D-Систем нивелирования КУБ. Специализация компании — создание инновационных решений для управления рабочими органами машин с высокой точностью, что позволяет сократить время работы и повысить производительность. 3D-Системы нивелирования КУБ предназначены для управления отвалом бульдозера или грейдера, а также ковшом экскаватора в процессе работы и обеспечивают автоматическое позиционирование режущей кромки рабочего органа машины в пространстве в соответствии с проектной цифровой моделью поверхности.

Коллектив компании состоит из высококвалифицированных специалистов, которые обладают многолетним опытом работы в сфере разработки и производства технологических решений для дорожно-строительной техники. Это команда инженеров, разработчиков программного обеспечения, а также опытных менеджеров и технических специалистов, которые вместе работают над созданием инновационных продуктов, способных решать самые сложные задачи.

Наше важное преимущество — это ориентация на импортозамещение, что позволяет поддерживать развитие отечественных технологий и снижать зависимость от иностранных производителей. В условиях современных экономических реалий такие подходы становятся все более востребованными. Компания активно работает над разработкой и началом производства своих решений, адаптируя их под нужды российского рынка и отвечая высоким требованиям к качеству и надежности.

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