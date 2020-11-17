Компания «Энергосберегающие технологии» выпускает рециркуляторы воздуха с ультрафиолетовыми диодами
Компания «Энергосберегающие технологии» (г.Барнаул) приступила к серийному производству бактерицидных рециркуляторов воздуха «ЭСТ В — Бактерицидный». Принцип действия рециркуляторов основан на способности ультрафиолетового излучения разрушать вирусы, бактерии и споры грибков.
Отличительной особенностью рециркуляторов является использование диодов с ультрафиолетовым излучением диапазонов УФ-С и УФ-А. Выпускаются рециркуляторы для настенного, напольного и потолочного размещения. Аппараты сертифицированы для помещений торгово-офисного и административного назначения, школьных классов, групп детских садов, кабинетов, квартир
«ЭСТ В — Бактерицидный» марка серии рециркуляторов компании «Энергосберегающие технологии» производящей светотехническое оборудование.
Предприятие получило поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета
Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:
- УФ-А с длиной волны 400—315 нм;
- УФ-В с длиной волны 315—280 нм;
- УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.
Процесс обеззараживания воздуха УФ излучением обозначается термином «дезинфекция». Дезинфекция это технологический процесс, снижающий число бактерий в воздухе, в том числе патогенных, а также вирусов, простейших и спор.
Области применения рециркулятора:
- Школы, детские сады и другие образовательные организации
- Административные и офисные пространства
- Торговые центры и магазины
- Квартиры и загородные дома
В письме Роспотребнадзора
Описание работы
Устройство состоит из металлического корпуса, в котором установлен рециркуляционный двигатель, вентилятор и ультрафиолетовые диоды.
Вентилятор засасывает воздух внутрь блока, где воздух обеззараживается ультрафиолетом и уже очищенный выбрасывается наружу. Конструкция является закрытой и ультрафиолетовые лучи никак не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.
Технические характеристики
- Производительность в завистимости от модели, м³/ч — 70-140м³/ч
- Срок службы УФ диодов, час — 50 000 часов (12 лет)
- Вид климатического исполнения — УХЛ 4
- Категории помещений — III-V
- Материал корпуса — листовая сталь
О компании
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Компания ООО «Энергосберегающие технологии» является отечественным производителем светодиодных светильников различного назначения. Предприятие — участник Алтайского объединения энергомашиностроения и энергоэффективных технологий «АЛТЭК».
Компания осуществляет проектирование, изготовление и поставку изделий по специальным требованиям потребителя. В состав производства входят подразделения:
- металлообрабатывающее производство,
- электротехнический цех,
- покрасочная линия,
- сборочный цех,
- испытательный участок,
- конструкторское и проектно-технологическое бюро,
- службы снабжения и маркетинга.
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