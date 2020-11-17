Компания «Энергосберегающие технологии» выпускает рециркуляторы воздуха с ультрафиолетовыми диодами

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Компания «Энергосберегающие технологии» (г.Барнаул) приступила к серийному производству бактерицидных рециркуляторов воздуха «ЭСТ В — Бактерицидный». Принцип действия рециркуляторов основан на способности ультрафиолетового излучения разрушать вирусы, бактерии и споры грибков.

Отличительной особенностью рециркуляторов является использование диодов с ультрафиолетовым излучением диапазонов УФ-С и УФ-А. Выпускаются рециркуляторы для настенного, напольного и потолочного размещения. Аппараты сертифицированы для помещений торгово-офисного и административного назначения, школьных классов, групп детских садов, кабинетов, квартир и т. д. и уже появились в детских садах и театрах Барнаула.

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«ЭСТ В — Бактерицидный» марка серии рециркуляторов компании «Энергосберегающие технологии» производящей светотехническое оборудование.

Предприятие получило поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:

УФ-А с длиной волны 400—315 нм; УФ-В с длиной волны 315—280 нм; УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.

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Процесс обеззараживания воздуха УФ излучением обозначается термином «дезинфекция». Дезинфекция это технологический процесс, снижающий число бактерий в воздухе, в том числе патогенных, а также вирусов, простейших и спор.

Области применения рециркулятора:

Школы, детские сады и другие образовательные организации

Административные и офисные пространства

Торговые центры и магазины

Квартиры и загородные дома

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В письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» изложены рекомендации для руководителей организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по применению в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха для регулярного обеззараживания воздуха.

Описание работы

Устройство состоит из металлического корпуса, в котором установлен рециркуляционный двигатель, вентилятор и ультрафиолетовые диоды.

Вентилятор засасывает воздух внутрь блока, где воздух обеззараживается ультрафиолетом и уже очищенный выбрасывается наружу. Конструкция является закрытой и ультрафиолетовые лучи никак не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.

Технические характеристики

Производительность в завистимости от модели, м³/ч — 70-140м³/ч Срок службы УФ диодов, час — 50 000 часов (12 лет) Вид климатического исполнения — УХЛ 4 Категории помещений — III-V Материал корпуса — листовая сталь

О компании

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/e-8Vk9i5L7A

Компания ООО «Энергосберегающие технологии» является отечественным производителем светодиодных светильников различного назначения. Предприятие — участник Алтайского объединения энергомашиностроения и энергоэффективных технологий «АЛТЭК».

Компания осуществляет проектирование, изготовление и поставку изделий по специальным требованиям потребителя. В состав производства входят подразделения: