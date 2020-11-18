В Челябинске открылся новый детский сад

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18 ноября, принял детей новый детский сад «Соловушка» в микрорайоне «Академ-Риверсайд». Здание стало первым структурным подразделением детского сада № 250. Детский сад рассчитан на 290 мест. В нём 14 групповых ячеек, 4 из которых примут детей от 1,5 лет.

Микрорайон «Академ-Риверсайд» располагается в центре Калининского района. Первое муниципальное образовательное учреждение — детский сад на 290 мест — появилось здесь в 2019 году. В 2020 году, помимо уже открытого структурного подразделения № 1 «Соловушка», в микрорайоне появится еще одно здание детского сада на 380 мест. Также в этом году в «Академ-Риверсайд» начато строительство школы на 1100 мест.

Особое внимание педагоги уделят художественно-эстетическому воспитанию малышей: здесь планируют развивать дополнительное образование детей по системе Монтессори, знакомить детей с основами хорового пения, театрального искусства, хореографии. В детском саду также планируется работа шахматной секции и объединений, направленных на развитие общефизической подготовки воспитанников. В учреждении оборудована театральная мастерская, музыкальный, спортивный залы и пищеблок. Все помещения оснащены самым современным оборудованием. На прогулочных площадках установлены яркие игровые малые формы, соответствующие возрасту детей, постелено мягкое травмобезопасное покрытие.

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© cheladmin.ru

© cheladmin.ru

© cheladmin.ru

© cheladmin.ru

© cheladmin.ru

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