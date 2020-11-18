Небо над Северным морским путем взяли под контроль новые РЛС
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Под Нарьян-Маром разместили новейшие мобильные радиолокационные комплексы дальнего радиуса действия «Небо-М». Как заявили в российском Минобороны, это приблизит к завершению формирование единого контура ПВО над Северным морским путем и Заполярьем.
По словам собеседников издания, станции «Небо-М» в случае необходимости можно оперативно перебросить и в другие регионы Заполярья. Новые РЛС возьмут под контроль небо не только над большим участком Северного морского пути, но и над кластером нефтегазовых предприятий и месторождений в Ненецком автономном округе и соседних регионах.
Высокоточные комплексы «Небо-М» способны обнаруживать самые разные цели — от самолетов и вертолетов до крылатых ракет и вычислять их координаты. Также радар может сопровождать и захватывать цели за пределами атмосферы.
Эффективная дальность определения гиперзвуковых, баллистических и аэродинамических объектов у «Небо-М» достигает 1800 км, а высота — 1200 км. Комплекс способен проводить анализ информации и передавать собранные данные в боевые подразделения противовоздушной обороны. В режиме кругового обзора комплекс обеспечивает работу на дальности от 10 до 600 км и на высотах до 600 км. Одновременно сопровождается до 200 трасс целей с радиальными скоростями до 18 000 км/ч. В комплексе использованы средства обнаружения со значительными зонами обнаружения малоразмерных и малозаметных целей, в том числе выполненных по технологии «стелс».
Состав комплекса:
- РЛМ-М — радиолокационный модуль метрового диапазона; модификация РЛС «Небо-СВУ»
- РЛМ-Д — радиолокационный модуль дециметрового диапазона; модификация РЛС «Противник-Г».
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Protivnik-ge.JPG/1280px-Protivnik-ge.JPG © upload.wikimedia.org
- РЛМ-С — радиолокационный модуль сантиметрового диапазона; модификация РЛС 64Л6 «Гамма-С1».
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Gamma-S1Ye-MAKS-2007.jpg © upload.wikimedia.org
- КУ РЛК — кабина управления комплексом.
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