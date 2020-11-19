Добавить статью
Лого Сделано у нас
Космонавтика

Продолжаются испытания многофункционального лабораторного модуля «Наука»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/tCt4vJLlG4A

На испытательных площадках космодрома Байконур специалисты дочерних предприятий Госкорпорации «Роскосмос» продолжают испытания нового модуля Международной космической станции — «Наука». На сегодняшний день из 754 проверок, которые должен пройти модуль перед запуском, выполнено 306 в соответствии с посуточным планом-графиком проверки заводских контрольных испытаний.

На площадке № 254 космодрома Байконур прошли плановые занятия для космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого и Петра Дуброва на модуле «Наука». Планируется, что именно этот экипаж будет встречать новый модуль на Международной космической станции в будущем году.
Источник: https://www.energia.ru/

Читайте также...

Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

РКК "Энергия", космос, Роскосмос, наука, технологии, Созвездие Энергии, МЛМ, Наука
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,