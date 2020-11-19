Продолжаются испытания многофункционального лабораторного модуля «Наука»

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На испытательных площадках космодрома Байконур специалисты дочерних предприятий Госкорпорации «Роскосмос» продолжают испытания нового модуля Международной космической станции — «Наука». На сегодняшний день из 754 проверок, которые должен пройти модуль перед запуском, выполнено 306 в соответствии с посуточным планом-графиком проверки заводских контрольных испытаний.

На площадке № 254 космодрома Байконур прошли плановые занятия для космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого и Петра Дуброва на модуле «Наука». Планируется, что именно этот экипаж будет встречать новый модуль на Международной космической станции в будущем году.