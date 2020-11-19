«Вертолеты России» завершили передачу вертолетов Ка-52 в рамках Гособоронзаказа 2020 года

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ААК «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) передала Министерству обороны Российской Федерации все запланированные к поставке в 2020 году боевые разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» в соответствии со сроками и условиями Государственного контракта.

По завершении всех необходимых наземных и летных испытаний, а также оформления документации на прием-передачу техники, вертолеты Ка-52 были приняты представителями эксплуатирующих организаций в установленный контрактом срок. В настоящее время боевые машины готовятся к отправке в места постоянной дислокации.

Кроме того, в настоящий момент на предприятии проводятся опытно-конструкторские работы по модернизации вертолета Ка-52 совместно со специалистами разработчика — АО «НЦВ Миль и Камов».

«Этот год был для нас непростым, прежде всего — с точки зрения эпидемиологической обстановки. Несмотря на все сложности в условиях пандемии, нам удалось не только выполнить все обязательства по государственному контракту в срок, но и поднять в небо наш первый модернизированный „Аллигатор“ — Ка-52М», — рассказал управляющий директор ААК «Прогресс» Юрий Денисенко.

На новом вертолете Ка-52М установлена модернизированная оптико-электронная система с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, новый цифровой привод, который позволит повысить точность стрельбы из пушки. Модернизированный Ка-52 также получил новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой и управляемую ракету с повышенной дальностью.

Лопасти несущего винта Ка-52М оснащены более мощным нагревательным элементом, что позволит эксплуатировать вертолет во всем диапазоне температур, включая арктические условия. Вертолет оснащен колесами шасси с повышенной несущей способностью и износостойкостью, а также светотехническим оборудованием на базе светодиодов. На модернизированном «Аллигаторе» применен и новый интерьер кабины пилотов, который обеспечит выполнение современных эргономических требований, в том числе, при пилотировании в темное время суток в очках ночного видения.