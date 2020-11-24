В Ингушетии состоялось открытие двух новых детских садов

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В Сунже состоялось открытие двух новых дошкольных учреждений, «Радуга детства» и «Березка». Каждое их них рассчитано на 220 мест и возведено в рамках реализации национального проекта «Демография».

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Оба здания построены в течение года в разных районах новостроек, где места для дошколят особенно необходимы. В каждом из них отведено по 60 мест под ясли.

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Новые садики обеспечены современным спортивным оборудованием, игровыми и музыкальными залами, учебными и дидактическими материалами.

Для развития творческих способностей детей в учреждениях открыты изостудии, а также сенсорные комнаты, в которых с детьми будет работать психолог. С малышами также будут заниматься логопеды. В зданиях предусмотрены лифты и многоуровневые поручни.

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В открывшихся детсадах создано по 83 новых рабочих места: это воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре и техперсонал.

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