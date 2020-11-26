БАМ становится шире

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Уложены вторые пути на двух лимитирующих участках магистралиВчера генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров в режиме онлайн-трансляции открыл движение по построенному разъезду Гарбилка на участке Лена — Таксимо и по второму пути на перегоне Курьян — Тында. Ввод в строй этих участков позволит увеличить скорость и количество составов, проходящих через узкие места на железнодорожной инфраструктуре."Развитие железных дорог Восточного полигона — ключевая задача для ОАО «РЖД», — подчеркнул Олег Белозёров. — Объекты, которые мы открываем сегодня, — лишь малая часть того, что будет введено в эксплуатацию на БАМе и Транссибе до конца текущего года. Это позволит обеспечить выполнение целевого параметра проекта — вывоз 124,9 млн тонн грузов в направлении Дальнего Востока".Новый разъезд Гарбилка на участке Лена — Таксимо Восточно-Сибирской дороги расположен на однопутном участке Окунайский -Улькан, и появление здесь двух главных и двух приёмо-тправочных путей вместимостью по 75 вагонов каждый даст возможность обгона и встречного разъезда поездов, а также отстоя подвижного состава.Благодаря запуску объекта пропускная способность участка выросла в два раза — с 18 до 36 пар грузовых поездов.На перегоне Курьян — Тында Дальневосточной дороги построили второй путь длиной более 7 км. Это западный подход к крупному Тындинскому узлу, который обеспечит одновременное движение по соседним путям встречных составов и увеличит пропускную способность участка с 25 до 32 пар поездов.

"При строительстве БАМа с 1975 по 1984 год здесь было отсыпано земполотно под два пути, но рельсошпальная решётка уложена только на одном, — рассказал начальник производственного отдела АО «Бамстроймеханизация» Евгений Воронов. — Строители, прежде чем укладывать рельсошпальную решётку, восстановили насыпь до проектных отметок и построили искусственные сооружения на втором пути — пять мостов, две водопропускные трубы и путепровод, проложили более 16 км кабеля СЦБ и связи. Объём земляных работ при строительстве, включая отсыпку насыпи, контрбанкетов, охлаждающей наброски, а также досыпку откосов, нарезку канав, составил несколько десятков тысяч кубометров".В целом вторая вставка — это часть проекта по масштабной реконструкции всего узла, который уже готов принять дополнительные составы. Ранее, в 2019 году, на станции Тында была запущена новая сортировочная горка, установлены современные системы автоматики и связи. В этом году уложен дополнительный путь, проведено техническое перевооружение систем управления движением."Мы давно ждали этого дня и готовились, — отметил начальник станции Тында Артемий Суханов. — Ещё 13 октября переключили управление движением на микропроцессорную централизацию — ЕbiLock-950. Работу на новом оборудовании уже хорошо освоили дежурные по станции, для этого они прошли обучение. На посту электрической централизации для установки новой централизации была переделана релейная для электромехаников сигнализации, централизации и блокировки".К концу 2021 года, когда работы завершатся, перерабатывающая способность станции Тында увеличится в два с половиной раза.