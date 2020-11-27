На патрульном корабле «Павел Державин» подняли Андреевский флаг

https://gorod-novoross.ru/news_foto/full/-m4kcbhg_qdl610f7eovuimna9k8nf5sstklnwip3d2feafjlm.jpg © gorod-novoross.ru

В пятницу, 27 ноября, в Новороссийске состоялась церемония подъема Андреевского флага на борту нового патрульного корабля «Павел Державин» проекта 22160. Как уточнили в пресс-службе Минобороны РФ, модульный корвет вошел в состав соединения охраны водного района Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

По данным военного ведомства, в ближайшее время экипаж корабля начнет отработку специальных курсовых задач.

https://topwar.ru/uploads/posts/2020-11/1606468283_snimok.jpg © topwar.ru

Патрульный корабль «Павел Державин» является третьим кораблем проекта 22160 и вторым серийным в серии из пяти единиц. Контракт на строительство подписан в 2014 году, вся серия предназначена для Черноморского флота. Головной корабль и первый серийный «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачев» уже несут службу в составе ЧФ.

«Павел Державин» является первым, построенным на Керченском ССЗ «Залив». Заложен 18 февраля 2016 года, спущен на воду 21 февраля 2019 года. Выход на прохождение ходовых испытаний состоялся 23 июля 2020 года. Государственные и заводские испытания корабля прошли в военной гавани Новороссийской военно-морской базы и на морских полигонах в акватории Черного моря. Автономность плавания кораблей проекта 22160 составляет 60 суток, максимальная скорость — 30 узлов, экипаж — 28 человек (до 80 человек с дополнительным экипажем), дальность плавания — 6 тыс. миль. Вооружение: универсальная артиллерийская установка АК-176МА, зенитный ракетный комплекс, пулемёты. На корабле предусмотрена возможность базирования вертолета Ка-27ПС.