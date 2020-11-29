В Чечне открыты два новых детских сада, школа и еще ряд соцобъектов

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Дошкольное учреждение в селе Хамби-Ирзи рассчитано на 140 детей от трех до семи лет. В структуре учреждения предусмотрены учебные и спальные комнаты, музыкальный и спортивный залы, административные помещения и пищеблок, медицинский кабинет. Во дворе оборудованы игровые площадки и беседки. ДОУ построено в рамках национального проекта «Демография».

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В Ножай-Юртовском районе состоялось открытие ряда социальных объектов

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В селе Турты-Хутор открылись центральная мечеть имени Сулима Кадырова, сельский Дом культуры, детский сад и спорткомплекс.

Также в селе Беной жителям оползневых зон передали ключи от 23 новых домовладений.

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Дома расположены в одном из самых живописных мест Беноя. Для новоселов созданы наиболее комфортабельные условия для дальнейшего проживания. По центральным улицам уложен асфальт. Ко всем домовладениям проведены электричество, газ и другие необходимые коммуникации.

В Аргуне открыт новый Центр образования

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Центр построен в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в целях ликвидации трёхсменного обучения в регионе. В нем смогут получать знания 720 школьников. Занятия будут проходить в одну смену.

Учреждение включает в себя административный корпус, два учебных корпуса для старшеклассников и один для младших классов, столовую на 220 мест, актовый зал, библиотеку, учебные мастерские, спортзал. Здесь же на территории оборудованы футбольное поле, баскетбольно-волейбольная площадка, место для гимнастических занятий. С открытием Центра появилось 105 новых рабочих мест.

Также сдан в эксплуатацию многоквартирный комплекс по региональной программе «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда ЧР».

На территории жилого комплекса благоустроена прилегающая территория, оборудована зона отдыха с детской площадкой, а также места для автопарковки.Жилой комплекс, включает в себя три новых пятиэтажных дома на 105 квартир. Обладателями нового жилья стали 100 семей — 372 человека из г. Аргуна. Они проживали в ветхих и аварийных домах.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!