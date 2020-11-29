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Детские сады и школы

В Чечне открыты два новых детских сада, школа и еще ряд соцобъектов

 © chechnyatoday.com

Дошкольное учреждение в селе Хамби-Ирзи рассчитано на 140 детей от трех до семи лет. В структуре учреждения предусмотрены учебные и спальные комнаты, музыкальный и спортивный залы, административные помещения и пищеблок, медицинский кабинет. Во дворе оборудованы игровые площадки и беседки. ДОУ построено в рамках национального проекта «Демография».

 © chechnyatoday.com

В Ножай-Юртовском районе состоялось открытие ряда социальных объектов

 © grozny.tv

В селе Турты-Хутор открылись центральная мечеть имени Сулима Кадырова, сельский Дом культуры, детский сад и спорткомплекс.

Также в селе Беной жителям оползневых зон передали ключи от 23 новых домовладений.

 © chechnyatoday.com

Дома расположены в одном из самых живописных мест Беноя. Для новоселов созданы наиболее комфортабельные условия для дальнейшего проживания. По центральным улицам уложен асфальт. Ко всем домовладениям проведены электричество, газ и другие необходимые коммуникации.

В Аргуне открыт новый Центр образования

 © direct2025.ru

Центр построен в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в целях ликвидации трёхсменного обучения в регионе. В нем смогут получать знания 720 школьников. Занятия будут проходить в одну смену.

Учреждение включает в себя административный корпус, два учебных корпуса для старшеклассников и один для младших классов, столовую на 220 мест, актовый зал, библиотеку, учебные мастерские, спортзал. Здесь же на территории оборудованы футбольное поле, баскетбольно-волейбольная площадка, место для гимнастических занятий. С открытием Центра появилось 105 новых рабочих мест.

Также сдан в эксплуатацию многоквартирный комплекс по региональной программе «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда ЧР».

На территории жилого комплекса благоустроена прилегающая территория, оборудована зона отдыха с детской площадкой, а также места для автопарковки.Жилой комплекс, включает в себя три новых пятиэтажных дома на 105 квартир. Обладателями нового жилья стали 100 семей — 372 человека из г. Аргуна. Они проживали в ветхих и аварийных домах.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!
Источник: http://chechnya.gov.ru/novosti/r-ka...ialno-znachimyh-obektov-v-g-argune/

новый детсад, новая школа , Чечня
  • Нет аватара termometrix
    29.11.2000:10:33

    Также сдан в эксплуатацию многоквартирный комплекс по региональной программе «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда ЧР».

    На территории жилого комплекса благоустроена прилегающая территория, оборудована зона отдыха с детской площадкой, а также места для автопарковки.Жилой комплекс, включает в себя три новых пятиэтажных дома на 105 квартир. Обладателями нового жилья стали 100 семей — 372 человека из г. Аргуна. Они проживали в ветхих и аварийных домах.

     © storage.myseldon.com

    #1216709
  • Нет аватара termometrix
    29.11.2000:19:07

    И в Чечне или Ингушетии это «глубинка»? Глубинка Европы может только позавидовать такому развитию социальной,общей и жилищной инфраструктуры !

    Подавляющая часть Восточной Европы не может и мечтать о таких заботах,при том что,обращаю внимание там без никаких разрушительных конфликтов немцы и французы вбухали сотни миллиардов евро.Не говоря же пор хваленную Турцию, просто ужас.

    Новый центр образования в Аргуне.С площадками для тенниса и так далее.

     © direct2025.ru

    Новый спорткомплекс «Вайнах» в Шали.Вполне себе олимпийский центр подготовки

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    Отредактировано: termometrix~11:24 29.11.20
    #1216712
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