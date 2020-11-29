В трёх городах Иркутской области открылись новые медцентры для пациентов с ковидом

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Новые медицинские центры открылись в трёх городах Иркутской области: в Тайшете, Шелехове и Братске.

«В старом здании инфекционной больницы Тайшета всего 25 койко-мест, и сегодня оно переполнено. А потому этот медицинский центр, рассчитанный на 66 мест и оборудованный современными медицинскими аппаратами, для наших жителей — действительно, помощь и спасение», заявили на открытии медицинского центра в Тайшете.

Первые пациенты поступят в центр в Тайшете 30 ноября.

© t24.su

В связи со сложной эпидемической ситуацией в регионе количество мест в медцентре Шелехова, изначально рассчитанного на 60 коек, будет увеличено до 120.

Стоимость медицинского центра составила 550 млн рублей.

В центре есть все необходимое для лечения и диагностики заболевших короновирусом, в том числе для лечения самых «тяжелых» больных. Все койки оснащены кислородом, что позволяет даже пациентов с высокой степенью поражения легких не переводить в реанимацию. В здании оборудовано приемно-диагностическое отделение, лечебные боксы, отделение реанимации и интенсивной терапии, а также вспомогательные и административно-хозяйственные подразделения. Будут действовать кабинет УЗИ и рентгенодиагностики, экстренные стерилизационная и лаборатория. В отделении реанимации и интенсивной терапии установлены аппараты искусственной вентиляции легких.

Особое внимание уделено безопасности пациентов и медицинских работников: лечебные боксы имеют отдельные входы и автономную вентиляцию, а вход в реанимацию осуществляется через шлюз с подпором воздуха, исключающий воздушные перетоки.

«Русал» профинансировал строительство медицинских центров в семи городах Сибири и Урала — Краснотурьинске, Ачинске, Богучанах, Шелехове, Братске, Тайшете и Саяногорске. Затраты на строительство составили 4 млрд рублей. После открытия они будут переданы регионам и станут структурными подразделениями инфекционных или многопрофильных городских больниц.

В шести городах — Тайшете, Ачинске, Богучанах, Братске, Краснотурьинске и Шелехове медицинские центры были возведены с нуля. В Саяногорске медицинский центр построен на базе законсервированного корпуса, расположенного на территории действующей Саяногорской межрайонной больницы. Там был проведен полный капитальный ремонт с заменой всех ключевых коммуникаций и инфраструктуры.

© t24.su

© t24.su

© t24.su

© t24.su

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