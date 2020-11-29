Добавить статью
Лого Сделано у нас
Медучреждения

В трёх городах Иркутской области открылись новые медцентры для пациентов с ковидом

 © t24.su

Новые медицинские центры открылись в трёх городах Иркутской области: в Тайшете, Шелехове и Братске.

«В старом здании инфекционной больницы Тайшета всего 25 койко-мест, и сегодня оно переполнено. А потому этот медицинский центр, рассчитанный на 66 мест и оборудованный современными медицинскими аппаратами, для наших жителей — действительно, помощь и спасение», заявили на открытии медицинского центра в Тайшете.

Первые пациенты поступят в центр в Тайшете 30 ноября.

 © t24.su

В связи со сложной эпидемической ситуацией в регионе количество мест в медцентре Шелехова, изначально рассчитанного на 60 коек, будет увеличено до 120.

Стоимость медицинского центра составила 550 млн рублей.

В центре есть все необходимое для лечения и диагностики заболевших короновирусом, в том числе для лечения самых «тяжелых» больных. Все койки оснащены кислородом, что позволяет даже пациентов с высокой степенью поражения легких не переводить в реанимацию. В здании оборудовано приемно-диагностическое отделение, лечебные боксы, отделение реанимации и интенсивной терапии, а также вспомогательные и административно-хозяйственные подразделения. Будут действовать кабинет УЗИ и рентгенодиагностики, экстренные стерилизационная и лаборатория. В отделении реанимации и интенсивной терапии установлены аппараты искусственной вентиляции легких.

Особое внимание уделено безопасности пациентов и медицинских работников: лечебные боксы имеют отдельные входы и автономную вентиляцию, а вход в реанимацию осуществляется через шлюз с подпором воздуха, исключающий воздушные перетоки.

«Русал» профинансировал строительство медицинских центров в семи городах Сибири и Урала — Краснотурьинске, Ачинске, Богучанах, Шелехове, Братске, Тайшете и Саяногорске. Затраты на строительство составили 4 млрд рублей. После открытия они будут переданы регионам и станут структурными подразделениями инфекционных или многопрофильных городских больниц.

В шести городах — Тайшете, Ачинске, Богучанах, Братске, Краснотурьинске и Шелехове медицинские центры были возведены с нуля. В Саяногорске медицинский центр построен на базе законсервированного корпуса, расположенного на территории действующей Саяногорской межрайонной больницы. Там был проведен полный капитальный ремонт с заменой всех ключевых коммуникаций и инфраструктуры.

 © t24.su

 © t24.su

 © t24.su

 © t24.su

https://www.t24...sinskij-tsentr/

https://irkobl....u/news/1070442/

Источник: https://tass.ru/sibir-news/10124569

новое медучреждение, Иркутская область, РУСАЛ
  • Нет аватара termometrix
    29.11.2020:05:36

    Детский инфекционный центр в Пскове

    ----

    Специалисты Военно-строительного комплекса завершают строительство детского инфекционного отделения 60 койко-мест в Пскове.

     © vskmo.ru

     © vskmo.ru

    В Североморске завершается возведение многофункционального медицинского центра. На объекте трудятся специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России.Строительство многофункционального медицинского центра на 100 койко-мест в Североморске ведется по поручению Президента России.

    В составе нового медучреждения будут развернуты приемное и инфекционные отделения, лабораторное отделение с кабинетами иммуно-ферментного и химико-токсилогического анализа, эндоскопический кабинет, рентгендиагностики и ультразвуковой диагностики.

    Центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерным томографом, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации.На объекте задействовано более 1 тыс. человек и 70 единиц спецтехники. Работы ведутся в круглосуточном режиме посменно.

     © vskmo.ru

    #1216792
  • Нет аватара GenOfDrag
    29.11.2022:00:53

    Кто эти проекты на «скорую руку» таких мрачных цветов фасада утвердил, по всей стране теперь клепают, внутри даже пороги в проёмах не могут убрать… А остальное проявит себя при эксплуатации…

    #1216802
    • Дмитрий Жуков Дмитрий Жуков
      29.11.2022:26:08

      Бело-желтый и салатовый это «мрачный»?

      Отредактировано: Дмитрий Жуков~22:27 29.11.20
      #1216805
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,