Иркутский Политех открыл новый учебный корпус в Тайшете

Иркутский политехнический университет, совместно с РУСАлом, открыл в Тайшете новый корпус. 80% сотрудников ТаАЗа и анодной фабрики — жители Тайшета и района, остальные 20% — опытные специалисты других заводов РУСАЛа. Именно поэтому подготовка профессиональных кадров для завода и фабрики является краеугольным камнем развития территории и удержания молодого населения в городе. В Центре практической подготовки РУСАЛ-ИРНИТУ студенты обучаются по направлениям: «Электрометаллургия алюминия» и «Автоматизация в металлургии». В 2024 году набрано две группы по 30 человек. Обучение проходит как в Иркутске, так и непосредственно в Тайшете. Компания предоставляет стипендии, компенсацию обучения и ведет профориентацию среди школьников, а этим летом унивеситет переехал в новое здание.

Филиал расположился в полностью обновлённом здании бывшей муниципальной аптеки в микрорайоне Мясникова. Реконструкция помещения общей площадью около полутора тысяч квадратных метров длилась почти три года, за это время здание не только полностью обновилось, но и стало больше. Строительство производилось в кратчайшие сроки, было произведено благоустройство прилегающей территории. Понимая важность объекта, при выполнении работ по реконструкции здания Центра практической подготовки особое внимание уделялось их качеству. В итоге здание получилось современным и технологичным. Просторные светлые классы привлекают своей новизной, стилем и оформлением, а комплектации лабораторий, компьютерных классов может позавидовать любой ВУЗ.

Это строение стояло заброшенным много лет. В старые добрые времена в располагавшейся здесь аптеке готовили микстуры и другие медицинские препараты, сюда никогда не зарастала народная тропа. Потом, по мере открытия в городе множества частных аптек, эта, не выдержав конкуренции, закрылась. В здании пытались заниматься спортсмены, но не потянули оплату коммунальных услуг. Потом его передали из собственности города в ведение районной администрации. Она планировала перенести сюда музыкальную школу, но что-то пошло не так. Громадное здание продолжало пустовать и привлекать малолетних хулиганов — здесь постоянно возникали пожары. Судьба его так и оставалась бы печальной, если в один прекрасный момент РУСАЛ не принял бы решение об открытии здесь Центра практической подготовки ИРНИТУ с фокусом на цветную металлургию.

Для своего подразделения университет разработал специальную практико-ориентированную программу образования. Первый, четвертый и седьмой семестры студенты будут осваивать непосредственно в Иркутске, остальное — в Тайшете. В процессе обучения будет использоваться промышленная площадка алюминиевого завода. Во время практики на тайшетских предприятиях студентам будет выплачиваться зарплата, это принципиальное решение основателя РУСАЛа.

В эпоху научно-технического прогресса будущее — за технологиями. Это всегда считалось приоритетом в РУСАЛе, уделяя большое внимание поддержке образовательных учреждений и научных проектов, а также созданию условий для всестороннего развития молодого поколения. Эти направления и сегодня, спустя четверть века, остаются ключевыми для социальной политики компании, которую она успешно реализует в Тайшете, ведь светлое будущее столетнего города надолго связано с алюминиевой промышленностью.

