БМД-4М: девятый батальон! Итоги 2020 года

История этой машины началась 31 декабря 2004 года, когда БМД-4 была принята на вооружение, правда, в серию она не пошла. Помешало банкротство Волгоградского Тракторного Завода. Проект был передан Курганмашзаводу, который в 2008 году продемонстрировал модернизированный БМД-4, получивший обозначение БМД-4М. Боевая машина получила иную геометрию корпуса, близкую с БМП-3 и более мощный двигатель, комплекс вооружения, при этом, остался прежним.

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Первые два батальонных комплекта для строевой части Курганмашзавод передал в 2016 году. Получил их 137-й гвардейский парашютно-десантный полк. В 2017 году два батальонных комплекта получила 31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада. Затем, в 2018-2019 годах два комплекта получил 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк. В 2020 году ВДВ получили три батальонных комплекта, из которых два были переданы 234-у гвардейскому десантно-штурмовому полку, а один получил 108-й гвардейский десантно-штурмовой полк. Теперь попробуем узнать какая часть Воздушно-Десантных Войск перевооружилась на новые боевые машины.

Воздушно-Десантные Войска состоят из 4 отдельных десантно-штурмовых бригад, 10 парашютно-десантных и десантно-штурмовых полков, которые сведены в 4 дивизии и 1 отдельного десантно-штурмового батальона. 45-ю отдельную бригаду специального назначение мы в расчёт брать не будем, ввиду её серьёзных отличий от других полков и бригад ВДВ, так же как и восемь разведывательных батальонов, которые в ближайшем будущем начнут получать новейшие бронеавтомобили «Тайфун-ВДВ».

Батальонный комплект БМД-4М © Фото из открытых источников

Всего, в составе парашютно-десантных полков и десантно-штурмовых полков и бригад находится 43 батальона. На конец 2020 года на новые боевые машины перевооружены 9 из 43 батальонов. Теперь мы можем понять как проходит перевооружение частей Воздушно-десантных войск на новые БМД-4М и оценить масштаб этого перевооружения.

БМД-4М в войсках © Фото из открытых источников

В заключении, нельзя не упомянуть о важном событии произошедшем в сентябре 2020 года. На учениях «Кавказ-2020» впервые было осуществлено десантирование 10 БМД-4М из 5 самолётов Ил-76МД. Боевые машины десантировались с использованием парашютных бесплатформенных систем ПБС-950У и многофункциональных парашютных систем МКС-350. Подготовка БМД-4М к десантированию была проведена штатными экипажами, которые десантировались из самолётов вслед за техникой.

Автор: Алексей Поветкин