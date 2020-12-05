Российские ученые создали робота для сбора яблок

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Финансовый университет при Правительстве РФ и Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФНАЦ ВИМ) при технологической поддержке Microsoft разработали умного робота для сбора урожая яблок.

Нейросетевой алгоритм роботы, разработкой которого занимались ученые Финансового университета, способен обнаруживать более 97% и собирать до 90% плодов, при этом доля «ложных срабатываний», когда система принимает за яблоко фоновый объект, составляет всего 3,5%. Эти показатели значительно лучше, чем у других роботов такого же назначения: известные прототипы обнаруживают в среднем 85% плодов, а собирают 75%.

Робот предназначен для работы в интенсивных садах с высотой крон 1,5-2 м. Он собирает плоды, начиная с верхнего яруса, при помощи манипуляторов, оснащенных захватами, созданными специалистами ФНАЦ ВИМ. Среднее время сбора одного плода составляет 10 секунд, за час он может собрать до 288 кг яблок.

«Применение умного робота уже с первого года позволит на 30% увеличить доходы хозяйств за счет сокращения недобора урожая, а также решить проблему нехватки человеческих ресурсов», — отметил Игорь Смирнов, заведующий отделом интеллектуализации, автоматизации и роботизации сельскохозяйственного производства ФНАЦ ВИМ.

Пилотные испытания разработки пройдут в крупнейших садоводческих предприятиях России уже весной 2021 года. Затем создатели планируют выводить робота на европейский рынок. В дальнейшем будут разработаны аналогичные алгоритмы для сбора урожая груш и томатов. Кроме того, рассматривается возможность использования устройства для мониторинга урожайности и распознавания основных болезней культур.