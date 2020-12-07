Завершено строительство 32 км вторых путей на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна

Электрифицированные пути построены на участках Ея – Ровное, Ровное – Порошинская и Протока – Себедахово | Инфраструктура © 1489567.ssl.1c-bitrix-cdn.ru

В рамках реализации инвестиционной программы, направленной на развитие инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна, в октябре-ноябре в Краснодарском крае введено в эксплуатацию 32,2 км вторых путей. Как сообщает служба корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги, электрифицированные пути построены на участках Ея — Ровное (6,1 км), Ровное — Порошинская (15,8 км) и Протока — Себедахово (10,3 км).В ходе работ выполнена реконструкция станций Ровное и Себедахово, где были удлинены приемо-отправочные пути. Также на участке между станциями Протока и Себедахово возведены 4 моста.Продолжается,краснодарский край строительство второго пути на участке Разъезд 9 км — Себедахово. В настоящее время здесь также построено 4 моста, выполняется укладка пути, монтаж устройств железнодорожной автоматики и телемеханики.Кроме того, в ходе реконструкцию участка Разъезд 9 км — Юровский — Анапа-Темрюк — Кавказ построено между станциями Старотитаровка и Вышестеблиевская построены 6,7 км вторых путей.Напомним, Федеральный проект «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна» предусматривает увеличение провозной способности участков к морским портам Азово-Черноморского бассейна до 125,1 млн тонн в 2024 году.