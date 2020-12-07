В Саратовской области к сетям присоединили Дергачевскую СЭС

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Филиал компания «Россети Волга» — «Саратовские распределительные сети» осуществил технологическое присоединение к электрическим сетям подстанцию территориальной сетевой организации, которая позволит выдавать в сеть 110 кВ электроэнергию, выработанную на Дергачевской солнечной электростанции (СЭС) компании «АвеларСолар Технолоджи» (Саратовская область).

В рамках реализации договора смонтирована новая металлическая анкерная опора высотой около 32 метров и построены от нее два захода 110 кВ на новую подстанцию. Проведенные строительно-монтажные работы сделали возможным выдачу электроэнергии с новой СЭС в сети электросетевой компании. Объем финансирования проекта составил свыше 2,3 млн. рублей.

Присоединение Дергачевской СЭС к электрическим сетям — не первый опыт участия саратовских энергетиков в развитии альтернативных источников электроэнергии. На территории региона уже работают Новоузенская, Орловгайская и Пугачевская СЭС.