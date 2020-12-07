Фонд развития ветроэнергетики начал промышленную эксплуатацию ветроэлектростанций

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В декабре Фонд развития ветроэнергетики (совместный инвестиционный фонд, созданный на паритетной основе ПАО «Фортум» и Группой «РОСНАНО») сдал в эксплуатацию три объекта генерации, увеличив портфель реализованных проектов до 600 МВт.

Поставки электроэнергии и мощности на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) начали Салынская ВЭС и Целинская ВЭС в Республике Калмыкии, а также первая очередь Казачьей ВЭС в Ростовской области. Ветроэлектростанции были построены и сданы в эксплуатацию в срок, несмотря на логистические и организационные ограничения, вызванные пандемией COVID-19.

Прорыв в использовании ветроэнергетического потенциала Калмыкии

Салынская ВЭС и Целинская ВЭС суммарной установленной мощностью 200 МВт стали крупнейшими объектами генерации в Республике Калмыкии.

На территории станций смонтированы 48 ветроэнергетических установок производства компании Vestas мощностью 4,2 МВт каждая. Производство основных компонентов — лопастей и башен — локализовано с участием Группы «РОСНАНО» в Ульяновске и Таганроге (Ростовская область). Сборка гондол осуществляется на предприятии в Дзержинске (Нижегородская область). Степень локализации оборудования ветроэлектростанций, подтвержденная Министерством промышленности и торговли России, составляет более 65%.

«Ветроэнергетика становится все более востребованной во всем мире. Она дает огромное количество преимуществ — безопасность для экологии, экономическая выгода, новые перспективы развития. У нас есть большой природный потенциал, который позволяет Калмыкии стать лидером по использованию чистой, возобновляемой энергии. Салынская и Целинская ВЭС уже начали поставки на оптовый рынок электроэнергии и мощности, став крупнейшими объектами генерации в регионе. Отрадно, что их строительство и ввод в эксплуатацию были осуществлены в срок. Сегодня для республики это пополнение доходов в бюджет и небольшое количество рабочих мест. Это первый шаг. Возможно, в будущем мы придём к выработке энергии для своих нужд. А сейчас важно отметить, что, несмотря на трудности, данные проекты были успешно реализованы. Это произошло благодаря совместному ответственному сотрудничеству Правительства Калмыкии и Фонда развития ветроэнергетики», — прокомментировал руководитель региона.

«Мы рады, что ветроэлектростанции Фонда развития ветроэнергетики обеспечили серьезный прорыв в использовании богатого ветроэнергетического потенциала Калмыкии. Благодаря нашим совместным усилиям регион становится одним из лидеров по использованию чистой возобновляемой энергии. Для нас также важно, что, несмотря на все логистические и организационные ограничения, вызванные пандемией, ветроэлектростанции построены и сданы в срок. При этом в период реализации проекта строго соблюдался противоэпидемический режим для обеспечения безопасности работников компании и подрядных организаций», — комментирует Александр Чуваев, исполнительный вице-президент корпорации Fortum, глава дивизиона «Россия», генеральный директор УК «Ветроэнергетика».

"Хотелось бы поблагодарить администрацию Республики Калмыкия за активное участие в реализации проектов по развитию на ее территории возобновляемой энергетики. Введенные в строй новые ветропарки, помимо очевидного улучшения энергетического баланса и экологических преимуществ, создают и значительный синергетический эффект в масштабах всей экономики региона. Один ветропарк — это миллиарды рублей прямых инвестиций, увеличение спроса на местное сырье и материалы, новые рабочие места, прирост налоговых платежей", — отметил Алишер Каланов, руководитель инвестиционного дивизиона «Возобновляемые источники энергии» УК «РОСНАНО», председатель совета директоров УК «Ветроэнергетика».

"На примере Калмыкии можно увидеть, как государственная программа, создающая стимулы для развития ВИЭ-генерации может позволить в кратчайшие сроки — за какие-нибудь 2-3 года — реализовать потенциал использования чистой, возобновляемой энергии солнца и ветра на отдельно взятой территории. Генерация Республики Калмыкии ранее покрывала только десятую часть спроса на электроэнергию, остальное приходилось на переток из соседних регионов. Благодаря пуску Целинской ВЭС и Салынской ВЭС в энергосистеме Калмыкии появился крупный собственный источник зеленой генерации с ежегодным объемом выработки около 525 млн кВт*ч, что почти полностью закроет дефицит в Республике. Комплексное развитие ВИЭ уже к 2022 году позволит довести долю ВИЭ в энергобалансе региона до 90%, превратив регион в одного из лидеров безуглеродного развития. Как следствие это будет привлекать сюда других инвесторов, реализующих стратегию устойчивого развития и заинтересованных «зеленом» энергобалансе", — комментирует Алексей Жихарев, директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ).

Салынская ВЭС и Целинская ВЭС расположены в Целинном районе Республики Калмыкии. Ветроэлектростанции являются частью единой энергосистемы и будут поставлять выработанную энергию на ОРЭМ.

Расширение крупнейшего в России ветроэнергетического кластера

Первая очередь Казачьей ВЭС мощностью 50 МВт стала четвертым объектом Фонда развития ветроэнергетики (совместного инвестиционного фонда, созданного на паритетной основе ПАО «Фортум» и Группой «РОСНАНО») в Ростовской области.

На территории ВЭС сданы в эксплуатацию 12 ветроэнергетических установок производства компании Vestas мощностью 4,2 МВт каждая. Производство основных компонентов — лопастей и башен — локализовано с участием Группы «РОСНАНО» в Ульяновске и Таганроге (Ростовская область). Сборка гондол осуществляется на предприятии в Дзержинске (Нижегородская область). Степень локализации оборудования ветроэлектростанции, подтвержденная Министерством промышленности и торговли России, составляет более 65%.

«В Ростовской области реализована самая масштабная региональная инвестиционная программа Фонда развития ветроэнергетики. С вводом в эксплуатацию первой очереди Казачьей ВЭС суммарная установленная мощность расположенного в Ростовской области крупнейшего ветроэнергетического кластера России увеличилась до 350 МВт», — комментирует Александр Чуваев, исполнительный вице-президент корпорации Fortum, глава дивизиона «Россия», генеральный директор УК «Ветроэнергетика».

"Ростовская область играет важную роль в создании в России нового промышленного кластера возобновляемой энергетики. Особое внимание хочется уделить тому факту, что возведение ветропарков проходит с использованием отечественного оборудования — лопастей, башен, гондол, что обеспечивает высокую степень локализации. Причем стальные башни, один из ключевых элементов ветроустановки, производятся при участии РОСНАНО непосредственно на территории самой Ростовской области в Таганроге", — комментирует Алишер Каланов, руководитель инвестиционного дивизиона «Возобновляемые источники энергии» УК «РОСНАНО», председатель совета директоров УК «Ветроэнергетика».

В полном объеме Казачья ВЭС будет запущена в работу в четвертом квартале 2021 года. Ее установленная мощность достигнет 100 МВт.