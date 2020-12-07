«Буревестник» поставил Минобороны России миномётные комплексы

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ЦНИИ «Буревестник» концерна «Уралвагонзавод» в рамках государственного оборонного заказа поставил Министерству обороны России партию модернизированных миномётных комплексов 2С12А на шасси автомобиля высокой проходимости и 120-мм миномётов 2Б11 с колёсным ходом. Миномёт 2Б11 по своим характеристикам является одним из лучших образцов миномётного вооружения в мире, стоит на вооружении Российской армии и экспортируется за рубеж.

Миномёт оснащен усовершенствованной плитой кругового обстрела, обеспечивающей ведение стрельбы с грунтов различной твёрдости, включая мёрзлый; быстросъёмным стреляющим механизмом, не требующим разборки ствола; и предохранителем от двойного заряжания небольшой массы и повышенной надёжности.

Для стрельбы из миномёта применяются выстрелы с осколочно-фугасными, дымовыми, осветительными и зажигательными минами.

«Благодаря широкой номенклатуре применяемых миномётных выстрелов, высокому темпу огня, простоте и малому времени перевода из походного положения и обратно, а также мобильности, модернизированные миномётные комплексы 2С12А на шасси автомобиля высокой проходимости и 120-мм миномёты 2Б11 с колёсным ходом отвечают самым высоким требованиям в условиях ведения современных боевых действий», — отметил главный конструктор направления — начальник отдела Илья Чупин.