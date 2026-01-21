Концерн «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех в преддверии Дня инженерных войск РФ передал Минобороны России очередную партию инженерных машин разграждения ИМР-3М. Бронетехника, созданная на базе основного боевого танка Т-90, сегодня активно применяется в ходе специальной военной операции (СВО). Как и танки, ИМР оснащаются комплексом радиоэлектронной борьбы и дополнительной антидроновой защитой.

Инженерные машины могут прокладывать путь через бурелом, каменную гряду и снежную целину. Также они способны создавать проходы в минных полях, засыпать рвы, траншеи и воронки, валить деревья и корчевать пни, раскапывать заваленные выходы из бомбоубежищ и проводить многие другие работы.

Современная машина разграждения третьего поколения базируется на платформе танка Т-90 с усиленным уровнем противорадиационной защиты. В отличие от большинства подобных машин, несет на себе универсальный бульдозерный отвал с гидроприводом, позволяющим устанавливать крылья отвала в различных положениях в зависимости от задач. ИМР-3М также имеет телескопическую стрелу, которая выполняет несколько функций: манипулятор, грейфер, ковш с прямой и обратной лопатой, скребок-рыхлитель. Колейный минный трал с электромагнитной приставкой дает возможность ИМР-3М самостоятельно преодолевать минные поля и создавать проходы в минных заграждениях.

«Инженерные войска России в этом году отмечают 325-летие. Еще Петр I понимал значимость этих подразделений для достижения стратегического успеха. Затем, в XIX веке, они сформировались в самостоятельный род войск. В годы Великой Отечественной войны в ходе масштабных наступлений их роль возросла. И сегодня Концерн УВЗ, сохранив преемственность, приумножает славные традиции инженерной и конструкторской школы, поставляет в российскую армию не только танки и БМПТ, но и специальную и инженерную бронетехнику. Мы видим востребованность в войсках наших машин разграждения ИМР-3М», — отметили в пресс-службе Концерна «Уралвагонзавод».

Отечественные инженерные машины проектировались в том числе для проводки танковых колонн по местности, которая пострадала от оружия массового поражения. Обладая герметичным корпусом, ИМР-3М позволяет экипажу без специальных защитных средств выполнять задачи в условиях радиоактивного заражения, большой концентрации агрессивных газов, отравляющих веществ, паров, запыленности или задымленности.

«ИМР-3М поставлялись на передовую в течение 2025 года, есть заказы и на этот год. Сейчас на СВО идет наступление российских войск, и нужно ликвидировать заграждения противника. ИМР-3М незаменимы для больших наступательных прорывов, так как они могут выполнять широчайший спектр задач. Ходовая часть, моторно-трансмиссионное отделение, управление машины аналогичны Т-90, то есть любой механик-водитель танка может спокойно сесть за ее рычаги. Схожа ИМР с боевой машиной и по защищенности и бронированию. Как и танки, инженерная техника на заводе оснащается комплексом защиты верхней полусферы от дронов и системами РЭБ. С 2023 года это обязательно для каждой бронированной единицы, сходящей с конвейера предприятия», — рассказал военный представитель Минобороны России.