В Тверской области запущена новая линия по выпуску лекарств

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В Тверской области начали производство лекарственного препарата, который используется, в том числе, при вспомогательном лечении коронавирусной инфекции. Линия по производству «Меропенема», антибиотика для внутривенного введения, запущена на предприятии «ФармКонцепт», которое расположено в посёлке Редкино Конаковского района.

Производственная мощность новой линии составляет 100 тысяч флаконов в смену. Объём инвестиций составил 100 млн рублей. В 2021 на данной линии планируется запуск производства препаратов «Имипенем + Цилластатин» и «Дорипенем».

В настоящее время компаний ведется подготовка к вводу в эксплуатацию производственного здания площадью 5 000 кв. м. В планах компании наладить производство препаратов для лечения онкологических заболеваний. Полный запуск производства планируется в апреле 2021 года. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 830 млн рублей.

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Компания «ФармКонцепт» начала работу в тверском регионе в 2015 году с приобретения линии фармацевтического производства, действующего на базе Редкинского опытного завода.

В феврале 2017 года в рамках Российского Инвестиционного Форума заключено соглашение о сотрудничестве между Правительством Тверской области и ООО «Фармконцепт» по реализации инвестиционного проекта, предусматривающего расширение и модернизацию цеха по производству антибиотиков, строительство новых цехов по производству лекарственных средств.