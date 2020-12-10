Абинский ЭМЗ из Краснодарского края начал выпускать новую арматуру в бунтах

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В сортопрокатном цехе Абинского электрометаллургического завода освоено производство новой продукции — арматуры периодического профиля в бунтах диаметром 11 мм из стали марки Grade 40. Новую арматуру АЭМЗ выпускает на стане 210, сообщает пресс-служба предприятия.

Специально для клиента из Республики Гаити сотрудники завода разработали необходимые режимы проката, рассчитали калибровку, подготовили оборудование и выпустили необходимый объём арматуры.

Одновременно в метизном цехе АЭМЗ проводятся работы по полной автоматизации процесса упаковки и маркировки сварочной проволоки. Модернизация позволит ускорить процесс производства, оптимизировать людские ресурсы и улучшить контроль за качеством выпускаемой продукции.