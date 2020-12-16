Новые вагоны УВС-22 для Дальполиметалла
Железнодорожный участок «Дальполиметалла» 24 ноября принял два узкоколейных вагона УВС-22. Новые вагоны изготовлены на Камбарском машиностроительном заводе в Удмуртии. Инвестиции в новый подвижной состав обеспечат железнодорожникам «Дальполиметалла» своевременную и ритмичную откатку руды на Центральную обогатительную фабрику.
Четырехосный вагон УВС-22 (думпкар) грузоподъемностью 22 т предназначен для перевозки руды и вскрышных пород с разгрузкой в приемные бункера или в отвалы на железных дорогах колеи 750-785 мм. Конструкция рассчитана на погрузку отдельных глыб массой до 2 т на предварительную подсыпку из мелких фракций груза.
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