Добавить статью
Лого Сделано у нас
Производство

Новые вагоны УВС-22 для Дальполиметалла

Железнодорожный участок «Дальполиметалла» 24 ноября принял два узкоколейных вагона УВС-22. Новые вагоны изготовлены на Камбарском машиностроительном заводе в Удмуртии. Инвестиции в новый подвижной состав обеспечат железнодорожникам «Дальполиметалла» своевременную и ритмичную откатку руды на Центральную обогатительную фабрику.

 © dalpolimetall.ru

Четырехосный вагон УВС-22 (думпкар) грузоподъемностью 22 т предназначен для перевозки руды и вскрышных пород с разгрузкой в приемные бункера или в отвалы на железных дорогах колеи 750-785 мм. Конструкция рассчитана на погрузку отдельных глыб массой до 2 т на предварительную подсыпку из мелких фракций груза.

 © dalpolimetall.ru
Источник: http://www.dalpolimetall.ru/novosti/279-novye-vagony

Камбарский машиностроительный завод, вагоностроение
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,