Россельхозбанк совместно с резидентом Сколково выводит на рынок систему контроля состояния животных

Российская компания Connectome.ai при поддержке Россельхозбанка выводит на рынок систему на базе AI, предназначенную для содействия фермерам — платформа компьютерного зрения на базе системы AI Animal Care: Calving обеспечивает контроль животных в режиме реального времени и оповещает сотрудников об изменении статуса животного по SMS. Проще говоря, не требуется несколько часов находится при животном, которое готовится к родам, в нужный момент система автоматически оповестит лиц, которые должны получить соответствующую информация о том, что им следует подойти к животному.

Видеоаналитика также сохранит данные о времени прибытия сотрудника, его нахождении в заданной зоне, по ней можно будет судить о соблюдении регламентов и выполнении обязательных процедур в личном кабинете, что позволит руководителю осуществлять необходимый контроль за правильностью соблюдения регламентов и уходом за новорожденными животными.

Разработка при помощи компьютерного зрения в режиме реального времени отслеживает процесс и оповещает сотрудников, что высвобождает рабочее время для выполнения других задач, а также помогает не терять потенциал здоровья животных. Она входит в состав экосистемы цифровых сервисов «Свое Фермерство», которую развивает Россельхозбанк.

Система «Animal Care: Calving» отслеживает состояние животного от начала родовой деятельности, фиксирует и сохраняет в базе данных все ключевые события, а также оповещает персонал об изменении статуса при помощи смс. Кроме того, система позволяет удаленно наблюдать за поведением и состоянием животных в режиме онлайн.

«Россельхозбанк, как опорный банк агропромышленного комплекса России, не только поддерживает отрасль финансово, но и становится проводником современных цифровых технологий. Наша задача — сделать инновационные решения более доступными аграриям, для которых комплексная цифровизация своих хозяйств является зачастую экономически нерентабельной. Сейчас лишь порядка 5% отечественных агрокомпаний используют современные цифровые технологии, при этом их активное и комплексное внедрение в масштабе страны способно увеличить прибыль АПК более чем на 1,5 трлн рублей в ближайшие пять лет. Разработка „Animal Care: Calving“, которую мы продвигаем совместно с компанией Connectome.ai, является частью комплексной экосистемы цифровых сервисов Россельхозбанка. Ее использование позволяет оптимизировать занятость сотрудников, повысить эффективность их работы и, в конечном итоге, повысить финансовую эффективность крестьянских хозяйств», — считает Директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.

Видеоаналитика также фиксирует прибытие сотрудника, его нахождение в необходимой зоне и сохраняет информацию об соблюдении регламентов и выполнении обязательных процедур в личном кабинете. Таким образом руководитель может проверить выполнение регламентов фермы и правильность ухода за новорожденными животными.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.Connectome.ai — российская IT-компания, резидент Сколково. Компания занимается разработкой, внедрением и поддержкой системных решений в области компьютерного зрения (Computer Vision) и машинного обучения (Machine Learning). Компания создает функционально полные технические решения, основанные на видеоаналитике и искусственном интеллекте.