Ветеран СВО из Бурятии превращает мечту о фермерстве в реальность при поддержке государстваи Россельхозбанка

На Совете по стратегическому развитию и нацпроектам рассказали историю Рабжана Раднаева как пример возвращения к активной жизни с помощью государственной поддержки.

Рабжан Раднаев из Еравнинского района республики Бурятия — пример того, как целеустремлённость и меры государственной поддержки помогают начать своё дело. Пройдя обучение в «Школе фермера», он успешно защитил бизнес‑проект и получил грант — 4,5 млн рублей. Эти средства стали стартом для семейного хозяйства: на них Рабжан приобрёл мини‑трактор «Беларусь» и стадо из 37 коров новой породы. Сегодня в развитии фермы участвует вся его семья.

Но история Рабжана — не только про сельское хозяйство. Ветеран активно совмещает работу на ферме с общественной и спортивной жизнью: он регулярно участвует в соревнованиях по гиревому спорту и завоёвывает призовые места. А чтобы внести вклад в развитие родного края в другой сфере, Рабжан поступил в педагогический колледж.

Впереди — новые цели: расширение хозяйства и создание предприятия, которое станет важным центром жизни села. Россельхозбанк поддерживает такие инициативы и верит, что пример вроде истории Рабжана вдохновляют других на запуск собственных агропроектов.

Меня проинформировали в Россельхозбанке о возможности стать участником «Школы фермера». Дальше уже я сам подал документы. Координаторы всегда идут нам навстречу, очень хорошо помогают, всегда консультируют по всем вопросам и проблемам", — отозвался ветеран о работе специалистов кредитного учреждения.

По словам ветерана, на его ферме пока только два работника — сам Рабжан и его супруга. У фермера есть еще взрослый сын. «Планирую подать на грант „Агромотиватор“ в будущем году, но сначала хочу закончить все работы по первому гранту. Буду расширять ферму», — подытожил ветеран.