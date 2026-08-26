Из «Школы фермера» — в большое дело
Ветеран СВО из Бурятии превращает мечту о фермерстве в реальность при поддержке государстваи Россельхозбанка
На Совете по стратегическому развитию и нацпроектам рассказали историю Рабжана Раднаева как пример возвращения к активной жизни с помощью государственной поддержки.
Рабжан Раднаев из Еравнинского района республики Бурятия — пример того, как целеустремлённость и меры государственной поддержки помогают начать своё дело. Пройдя обучение в «Школе фермера», он успешно защитил бизнес‑проект и получил грант — 4,5 млн рублей. Эти средства стали стартом для семейного хозяйства: на них Рабжан приобрёл мини‑трактор «Беларусь» и стадо из 37 коров новой породы. Сегодня в развитии фермы участвует вся его семья.
Но история Рабжана — не только про сельское хозяйство. Ветеран активно совмещает работу на ферме с общественной и спортивной жизнью: он регулярно участвует в соревнованиях по гиревому спорту и завоёвывает призовые места. А чтобы внести вклад в развитие родного края в другой сфере, Рабжан поступил в педагогический колледж.
Впереди — новые цели: расширение хозяйства и создание предприятия, которое станет важным центром жизни села. Россельхозбанк поддерживает такие инициативы и верит, что пример вроде истории Рабжана вдохновляют других на запуск собственных агропроектов.
Меня проинформировали в Россельхозбанке о возможности стать участником «Школы фермера». Дальше уже я сам подал документы. Координаторы всегда идут нам навстречу, очень хорошо помогают, всегда консультируют по всем вопросам и проблемам", — отозвался ветеран о работе специалистов кредитного учреждения.
По словам ветерана, на его ферме пока только два работника — сам Рабжан и его супруга. У фермера есть еще взрослый сын. «Планирую подать на грант „Агромотиватор“ в будущем году, но сначала хочу закончить все работы по первому гранту. Буду расширять ферму», — подытожил ветеран.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- В Октябрьском районе Улан-Удэ открыли детсад на. В микрорайоне М...крыли новый сад № 91 «Строитель» на 100 мест.
- Два модульных ЦОДа, разработанных GreenMDC для «Озерной горнорудной к...и кондиционирования, адаптированные к экстремальным температурам.
- Он находится на перегоне Кичера — Дзелинда в Буря...ных переводов, проложили более 60 км различных кабельных коммуникаций.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 1