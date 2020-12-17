В регионах открыты новые спортивные объекты 10 часть

Красноярский край

Фото: Пресс-служба МФК "Норильский никель" © cdnimg.rg.ru

17 декабря в Норильске открыли самый крупный за полярным кругом спортхолл. Он соответствует требованиям Суперлиги и Кубка России по мини-футболу. Название комплексу путем голосования дали горожане — «Айка», так звали знаменитую медведицу Норильска.

© tvk6.ru

© tvk6.ru

Медведица Айка

Футбольная арена нового спортхолла «Айка» в Норильске © ttelegraf.ru

Здание в 10 тыс. 673 кв. м рассчитано на 1400 зрителей. Спортхолл рассчитан на занятий физкультурников, волейболистов, баскетболистов, бадминтонистов, любителей других видов спорта. Для гостей будут работать бильярд, боулинг, фитнесс-клуб, детская школа по мини-футболу, студия танца, также планируется организовать игровое пространство для детей. Кроме того, объект будет доступным и для маломобильных групп населения. Помимо этого, предусмотрена трибуна-трансформер почти на 300 мест, — она будет выезжать с малого поля во время игр МФК в чемпионате или Кубке России.

https://www.spo...ndex.ru%2Fsport

https://krasnoy...upniy/89763594/

https://www.ttelegraf.ru/news/v-matche-otkrytija-sportholla-ajka-norilchane-vstretjatsja-s-proshlogodnim-chempionom/

Калужская область

© nikatv.ru

В Боровске на улице Некрасова открылся новый физкультурно-оздоровительный клуб «Куб». Помещение, в котором теперь находится ФОК, долгие годы было обычным недостроем. Новый смысл здание приобрело благодаря стараниям частным предпринимателей и федерации единоборств.

© nikatv.ru

К зданию подвели коммуникации, перекрыли крышу. Теперь на двух этажах клуба располагаются три зала. Основной — для проведения тренировок и соревнований по силовым единоборствам, ещё два — для занятий с дошкольниками и танцевально-гимнастический. В танцевальном зале, открытие которого намечено на январь следующего года, повесили зеркала. Оборудованы раздевалки и душевые кабины.

© nikatv.ru

https://nikatv....oya-sdelali-kub

Ямало-Ненецкий автономный округ

В Салехарде открыли лыжную базу для спортсменов и жителей города © img.vesti-yamal.ru

В Салехарде состоялось открытие нового здания лыжной базы, возведенного в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Ранее спортсмены пользовались небольшим помещением 1995 года постройки, которое не соответствовало современным требованиям.

© salekhard.org

Новое здание собрали за три месяца из модульных конструкций. На 544 квадратных метрах разместились медицинский кабинет, тренерская, раздевалки с душевыми кабинками и индивидуальными шкафчиками, тренажёрный зал. Для трансляции соревнований по лыжным гонкам на базе установлен уличный светодиодный экран. Для жителей города будут представлены услуги по прокату: приобретены новые комплекты лыж, ботинок и палок. В сутки лыжная база может принять более 100 человек.

© salekhard.org

На территории оборудованы лыжные трассы различных дистанций — 1, 3 и 5 км. Установлены указатели и опознавательные знаки. Для качественной подготовки и расчистки лыжных трасс приобретен ратрак.

До конца этого года планируется ввод в эксплуатацию еще одной лыжной базы в Надыме. В 2021 откроется база в микрорайоне Вынгапуровский Ноябрьска. Всего в округе в 2021 году планируется открыть 10 новых модульных объектов спорта.

https://vesti-y...zhitelei_goroda

https://salekha...nfo/news/23533/