В регионах открыты новые спортивные объекты 10 часть
Красноярский край
17 декабря в Норильске открыли самый крупный за полярным кругом спортхолл. Он соответствует требованиям Суперлиги и Кубка России по мини-футболу. Название комплексу путем голосования дали горожане — «Айка», так звали знаменитую медведицу Норильска.
Медведица Айка
Футбольная арена нового спортхолла «Айка» в Норильске © ttelegraf.ru
Футбольная арена нового спортхолла «Айка» в Норильске © ttelegraf.ru
Здание в 10 тыс. 673 кв. м рассчитано на 1400 зрителей. Спортхолл рассчитан на занятий физкультурников, волейболистов, баскетболистов, бадминтонистов, любителей других видов спорта. Для гостей будут работать бильярд, боулинг, фитнесс-клуб, детская школа по мини-футболу, студия танца, также планируется организовать игровое пространство для детей. Кроме того, объект будет доступным и для маломобильных групп населения. Помимо этого, предусмотрена трибуна-трансформер почти на 300 мест, — она будет выезжать с малого поля во время игр МФК в чемпионате или Кубке России.
https://www.spo...ndex.ru%2Fsport
https://krasnoy...upniy/89763594/
https://www.ttelegraf.ru/news/v-matche-otkrytija-sportholla-ajka-norilchane-vstretjatsja-s-proshlogodnim-chempionom/
Калужская область
В Боровске на улице Некрасова открылся новый физкультурно-оздоровительный клуб «Куб». Помещение, в котором теперь находится ФОК, долгие годы было обычным недостроем. Новый смысл здание приобрело благодаря стараниям частным предпринимателей и федерации единоборств.
К зданию подвели коммуникации, перекрыли крышу. Теперь на двух этажах клуба располагаются три зала. Основной — для проведения тренировок и соревнований по силовым единоборствам, ещё два — для занятий с дошкольниками и танцевально-гимнастический. В танцевальном зале, открытие которого намечено на январь следующего года, повесили зеркала. Оборудованы раздевалки и душевые кабины.
https://nikatv....oya-sdelali-kub
Ямало-Ненецкий автономный округ
В Салехарде открыли лыжную базу для спортсменов и жителей города © img.vesti-yamal.ru
В Салехарде открыли лыжную базу для спортсменов и жителей города © img.vesti-yamal.ru
В Салехарде состоялось открытие нового здания лыжной базы, возведенного в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Ранее спортсмены пользовались небольшим помещением 1995 года постройки, которое не соответствовало современным требованиям.
Новое здание собрали за три месяца из модульных конструкций. На 544 квадратных метрах разместились медицинский кабинет, тренерская, раздевалки с душевыми кабинками и индивидуальными шкафчиками, тренажёрный зал. Для трансляции соревнований по лыжным гонкам на базе установлен уличный светодиодный экран. Для жителей города будут представлены услуги по прокату: приобретены новые комплекты лыж, ботинок и палок. В сутки лыжная база может принять более 100 человек.
На территории оборудованы лыжные трассы различных дистанций — 1, 3 и 5 км. Установлены указатели и опознавательные знаки. Для качественной подготовки и расчистки лыжных трасс приобретен ратрак.
До конца этого года планируется ввод в эксплуатацию еще одной лыжной базы в Надыме. В 2021 откроется база в микрорайоне Вынгапуровский Ноябрьска. Всего в округе в 2021 году планируется открыть 10 новых модульных объектов спорта.
https://vesti-y...zhitelei_goroda
https://salekha...nfo/news/23533/
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17.12.2017:48:52