Экстрим-парк открылся в Салехарде

© yamal1.ru

Официальное открытие экстрим-парка состоялось в Салехарде 13 сентября в рамках празднования 430-летия города. Площадь экстрим-парка составляет более двух тысяч квадратных метров, тут разместили более 30 элементов скейт-парка, которые будут интересны как профессионалам, так и новичкам. Здесь смогут тренироваться BMX-велосипедисты, скейтбордисты, роллеры и любители паркура. При этом все горки рассчитаны на людей с разным уровнем подготовки. Помимо этого, там оборудованы женские и мужские раздевалки, медицинский кабинет и кафе.

Источник: yamal1.ru

