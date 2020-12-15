Авиакомпания «Азимут» получила очередной пассажирский самолет Сухой Суперджет 100

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15.12.2020 SSJ c регистрационным номером RA 89139 совершил перелет из Жуковского в Ростов-на-Дону. Это уже тринадцатый борт в парке Азимут, и второй поставленный ГСС в Азимут в этом году.

Борт с заводским номером 95199 совершил первый полет 04.03.2020 и до этого нигде не эксплуатировался.

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Новый самолет компании с бортовым номером RA-89139 получил имя «Печора» в рамках реализации программы присвоения воздушным судам имен крупнейших рек России, принятой авиакомпанией.Как и все воздушные суда перевозчика, самолет поступил непосредственно с завода-производителя АО «Гражданские самолеты Сухого» через Государственную транспортную лизинговую компанию. Соглашение о передаче в лизинг на 12 лет было подписано 19 ноября 2019 в рамках XIII Международного форума «Транспорт России 2019» в Москве.

Данный борт десятый поставленный SSJ в этом году вообще (кроме поставок в Азимут так же пять бортов были поставлены в Аэрофлот и три в Red Wings).