АО «Сибкабель» запустило высокотехнологичную восьминиточную линию волочения

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АО «Сибкабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) запустило высокотехнологичную восьминиточную линию волочения, что повысит производительность и качество продукции.

Новое оборудование установлено в цехе № 40 и в первую очередь предназначено для выпуска гибких силовых кабелей, которые используются для общестроительных нужд.

«В процессе волочения проволоке задается нужный диаметр для последующей скрутки токопроводящей жилы (ТПЖ) кабеля. Раньше потребности цеха № 40 в этом полуфабрикате закрывал второй цех, где волочение осуществлялось на однониточных линиях, что тормозило процесс. К тому же у данного оборудования нет приставки отжига — процесс приходилось завершать в муфельных печах, а это четыре дополнительных рабочих часа. Кроме того, при данной технологии сложно было добиться стабильных параметров проволоки: это приводило к образованию петель и обрывам при скрутке в ТПЖ», — пояснил начальник бюро перспективного развития АО «Сибкабель» Александр Газенауэр.

На новой машине будет производиться волочение сразу восьми проволок одновременно, параметры процесса задаются автоматически, поэтому отклонения от нормы исключены. В результате дальнейший этап скрутки и оплетки ТПЖ будет проходить в полтора раза быстрее. Также в числе преимуществ — автоматическая смена фильер (инструмента для вытягивания проволоки) и очистка контактных устройств.

«Безупречный результат нашей работы зависит от каждого этапа производства. На заводах „Холдинга Кабельный Альянс“ комплексный подход к системе контроля качества и улучшению технологических процессов. Новая линия волочения — это очередной шаг в масштабной модернизации цеха № 40. Ранее там были установлены линия для запечки проводов с фторопластовой изоляцией, лентообмоточные машины для огнестойких кабелей и проводов для подвижного состава, смонтирован новый экструдер на линии непрерывной вулканизации. Готовятся к запуску 9 оплеточных и 4 тростильных машины», — обозначил перспективы директор АО «Сибкабель» Алексей Жужин.