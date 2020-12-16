В Калининградской области открыли крупнейший в России погранпереход

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В Калининградской области на границе с Литвой ввели в строй новый автомобильный пункт пропуска Дубки. Он является самым большим в России по количеству полос движения транспорта: всего их насчитывается 49. А также одним из самых крупных по площади (23,5 гектара).

Пропускная способность объекта составляет четыре тысячи транспортных средств и 15,5 тысячи человек в сутки. Накопительные стоянки вместят два автобуса, до 20 грузовиков и до 25 легковых автомобилей."

Дубки" пока не принимают пассажиров и грузы, поскольку литовская сторона ещё не подтвердила свою готовность открыть соседний пункт пропуска «Рамбинас». На российской стороне к началу работ всё готово. Когда движение запустят, «Дубки» разгрузят пункты пропуска «Советск» и «Чернышевское».

Город Советск, в черте которого находится пограничный переход, наконец-то избавится от большегрузного трафика. Кроме того, можно будет приступить к капитальному ремонту моста Королевы Луизы, который соединяет российский пункт пропуска «Советск» и литовский «Панемуне».

© gov39.ru

© gov39.ru

© gov39.ru

© gov39.ru