В Республике Татарстан открыли новые спортивные объекты
Два крытых катка построены по типовому проекту. В каждом из спортивных объектов расположен каток с искусственным льдом, предназначенный для занятий хоккеем, фигурным катанием, а также для массового катания. В здании также предусмотрены раздевалки на 25 человек, душевые, помещения для хранения, выдачи и сушки прокатных ботинок с коньками, санузлы. Общая площадь каждого из зданий составила около 3 тыс. кв.метров.
Торжественное открытие крытого ледового катка "Лаишево Арена" в г. Лаишево и спортивных объектов в пгт Рыбная Слобода, г. Мамадыш, с. Сарманово, с. Осиново в режиме видеоконференции. Принимает участие Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов. © tatarstan.ru
https://gsn.tat...ews/1888403.htm (фото)
https://gsn.tat...ews/1888403.htm
пгт. Рыбная слобода
http://rsloboda...-rybnoy-slobode
https://www.tat...-rayone-5793161 (фото)
село Осиново
В Зеленодольском районе РТ открылся универсальный спортивный зал © realnoevremya.ru
В Зеленодольском районе РТ открылся универсальный спортивный зал © realnoevremya.ru
Универсальный спортзал на первом этаже предназначен для тренировок и соревнований местного уровня по баскетболу, волейболу и мини-футболу. Площадь зала, расположенного на втором этаже, составила 190 кв. метров.
http://zpravda....-sportivnyy-zal
https://realnoe...-sportivnyy-zal
село Мамадыш
В Мамадыше достроили спорткомплекс «Юбилейный» © realnoevremya.ru
В Мамадыше достроили спорткомплекс «Юбилейный» © realnoevremya.ru
На территории микрорайона «Северный», недалеко от бассейна «Лагуна», построили новый спортивный комплекс «Юбилейный». Работы велись с начала мая. Сегодня объект торжественно открыли. Универсальный спортивный зал предназначен для игр в футбол, бадминтон, волейбол. На втором этаже расположен тренажерный зал.
Подробнее: http://mamadysh...leks-yubileynyy (отсюда фото)
п. Сарманово
Состоялось открытие универсального спортивного зала «Айтуган», построенного по программе «Строительство универсальных спортивных залов»
https://sarmano...ort/6955399.htm (фоторепортаж по 3 фоку)
https://sarmano...ews/1890151.htm
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16.12.2017:14:49