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Спортивные объекты

В Республике Татарстан открыли новые спортивные объекты

 © tatarstan.ru

Два крытых катка построены по типовому проекту. В каждом из спортивных объектов расположен каток с искусственным льдом, предназначенный для занятий хоккеем, фигурным катанием, а также для массового катания. В здании также предусмотрены раздевалки на 25 человек, душевые, помещения для хранения, выдачи и сушки прокатных ботинок с коньками, санузлы. Общая площадь каждого из зданий составила около 3 тыс. кв.метров.

Торжественное открытие крытого ледового катка &quot;Лаишево Арена&quot; в г. Лаишево и спортивных объектов в пгт Рыбная Слобода, г. Мамадыш, с. Сарманово, с. Осиново в режиме видеоконференции. Принимает участие Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов.Торжественное открытие крытого ледового катка &quot;Лаишево Арена&quot; в г. Лаишево и спортивных объектов в пгт Рыбная Слобода, г. Мамадыш, с. Сарманово, с. Осиново в режиме видеоконференции. Принимает участие Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов. © tatarstan.ru

https://gsn.tat...ews/1888403.htm (фото)

https://gsn.tat...ews/1888403.htm

пгт. Рыбная слобода

 © sun9-47.userapi.com

 © rsloboda-rt.ru

http://rsloboda...-rybnoy-slobode

https://www.tat...-rayone-5793161 (фото)

село Осиново

В Зеленодольском районе РТ открылся универсальный спортивный залВ Зеленодольском районе РТ открылся универсальный спортивный зал © realnoevremya.ru

Универсальный спортзал на первом этаже предназначен для тренировок и соревнований местного уровня по баскетболу, волейболу и мини-футболу. Площадь зала, расположенного на втором этаже, составила 190 кв. метров.

 © realnoevremya.ru

 © zpravda.ru

http://zpravda....-sportivnyy-zal

https://realnoe...-sportivnyy-zal

село Мамадыш

В Мамадыше достроили спорткомплекс «Юбилейный»В Мамадыше достроили спорткомплекс «Юбилейный» © realnoevremya.ru

 © mamadysh-rt.ru

На территории микрорайона «Северный», недалеко от бассейна «Лагуна», построили новый спортивный комплекс «Юбилейный». Работы велись с начала мая. Сегодня объект торжественно открыли. Универсальный спортивный зал предназначен для игр в футбол, бадминтон, волейбол. На втором этаже расположен тренажерный зал.

Подробнее: http://mamadysh...leks-yubileynyy (отсюда фото)

п. Сарманово

 © tatarstan.ru

Состоялось открытие универсального спортивного зала «Айтуган», построенного по программе «Строительство универсальных спортивных залов»

 © tatarstan.ru

https://sarmano...ort/6955399.htm (фоторепортаж по 3 фоку)

https://sarmano...ews/1890151.htm

Источник: https://tatarstan.ru/index.htm/news/1890179.htm

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спортивные объекты, Татарстан
  • Александр Климов Александр Климов
    16.12.2017:14:49

    3 фока, 2 ледовые арены. Все объекты открыли сегодня. 16.12.2020.

    Отредактировано: Александр Климов~18:19 16.12.20
    #1218795
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