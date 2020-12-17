Роснефть открыла на п-ве Таймыр месторождение с запасами 500 млн т нефти

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Восток Ойл, входящая в Роснефть, открыла на Западно-Иркинском участке недр на Таймыре новое месторождение с запасами нефти более 500 млн т. Месторождение находится в 140 км от пос. Дудинка.

Месторождения нефти с такими запасами относятся к категории уникальных.

В 2020 г. на Западно-Иркинском участке недр пробурена поисково-оценочная скважина Западно-Иркинская № 31. Проектное решение по строительству скважины № 31 предусматривает бурение на глубину 4200 м с отходом от вертикали 1200 м. В скважине выполнен расширенный комплекс ГИС, гидродинамические исследования с опробованием пластов с применением оборудования Сатурн, в интервале пласта Нх4-3 отобраны глубинные пробы пластовых флюидов, отобран и исследован керн.

По результатам выполненных в пределах участка недр геологоразведочных работ выявлены залежи нефти в нижнемеловых отложениях: в пластах Сд10 (суходудинская свита) и Нх4-3 (нижнехетская свита), что позволило открыть новое Западно-Иркинское месторождение.

Уникальное по запасам Западно-Иркинское нефтяное месторождение прошло госэкспертизу запасов. Запасы нефти поставлены на госбаланс запасов полезных ископаемых в объеме 511 млн т нефти и 138 млрд м3 растворенного газа по сумме категорий С1+С2.

В настоящее время Роснефть приступила к подготовке проектной документации для доразведки Западно-Иркинского месторождения и вводу его в пробную эксплуатацию.

Несмотря на уже имеющие гигантсткие запасы, Роснефть продолжает формировать ресурсную базу Восток Ойла.