Роснефть открыла на п-ве Таймыр месторождение с запасами 500 млн т нефти
Восток Ойл, входящая в Роснефть, открыла на Западно-Иркинском участке недр на Таймыре новое месторождение с запасами нефти более 500 млн т. Месторождение находится в 140 км от пос. Дудинка.
Месторождения нефти с такими запасами относятся к категории уникальных.
В 2020 г. на Западно-Иркинском участке недр пробурена поисково-оценочная скважина Западно-Иркинская № 31. Проектное решение по строительству скважины № 31 предусматривает бурение на глубину 4200 м с отходом от вертикали 1200 м. В скважине выполнен расширенный комплекс ГИС, гидродинамические исследования с опробованием пластов с применением оборудования Сатурн, в интервале пласта Нх4-3 отобраны глубинные пробы пластовых флюидов, отобран и исследован керн.
По результатам выполненных в пределах участка недр геологоразведочных работ выявлены залежи нефти в нижнемеловых отложениях: в пластах Сд10 (суходудинская свита) и Нх4-3 (нижнехетская свита), что позволило открыть новое Западно-Иркинское месторождение.
Уникальное по запасам Западно-Иркинское нефтяное месторождение прошло госэкспертизу запасов. Запасы нефти поставлены на госбаланс запасов полезных ископаемых в объеме 511 млн т нефти и 138 млрд м3 растворенного газа по сумме категорий С1+С2.
В настоящее время Роснефть приступила к подготовке проектной документации для доразведки Западно-Иркинского месторождения и вводу его в пробную эксплуатацию.
Несмотря на уже имеющие гигантсткие запасы, Роснефть продолжает формировать ресурсную базу Восток Ойла.
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