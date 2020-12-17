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Добыча и разведка полезных ископаемых

Роснефть открыла на п-ве Таймыр месторождение с запасами 500 млн т нефти

 © neftegaz.ru

Восток Ойл, входящая в Роснефть, открыла на Западно-Иркинском участке недр на Таймыре новое месторождение с запасами нефти более 500 млн т. Месторождение находится в 140 км от пос. Дудинка.

Месторождения нефти с такими запасами относятся к категории уникальных.

В 2020 г. на Западно-Иркинском участке недр пробурена поисково-оценочная скважина Западно-Иркинская № 31. Проектное решение по строительству скважины № 31 предусматривает бурение на глубину 4200 м с отходом от вертикали 1200 м. В скважине выполнен расширенный комплекс ГИС, гидродинамические исследования с опробованием пластов с применением оборудования Сатурн, в интервале пласта Нх4-3 отобраны глубинные пробы пластовых флюидов, отобран и исследован керн.

По результатам выполненных в пределах участка недр геологоразведочных работ выявлены залежи нефти в нижнемеловых отложениях: в пластах Сд10 (суходудинская свита) и Нх4-3 (нижнехетская свита), что позволило открыть новое Западно-Иркинское месторождение.

Уникальное по запасам Западно-Иркинское нефтяное месторождение прошло госэкспертизу запасов. Запасы нефти поставлены на госбаланс запасов полезных ископаемых в объеме 511 млн т нефти и 138 млрд м3 растворенного газа по сумме категорий С1+С2.

В настоящее время Роснефть приступила к подготовке проектной документации для доразведки Западно-Иркинского месторождения и вводу его в пробную эксплуатацию.

Несмотря на уже имеющие гигантсткие запасы, Роснефть продолжает формировать ресурсную базу Восток Ойла.
Источник: https://neftegaz.ru/news/Geological...hdenie-s-zapasami-0-5-mlrd-t-nefti/

нефтеразведка, Роснефть, Красноярский край
  • Нет аватара cheri
    17.12.2011:54:44

    Я думаю, что такие месторождения еще есть.

    #1218921
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      17.12.2012:06:34

      Наверное, но подобные открытия сейчас очень редки.

      #1218922
      • Нет аватара burovik
        17.12.2013:02:08

        Пока не нашел информацию по этому месторождению на сайте Роснефти, хотелось бы подробностей, возможно будет в годовом отчете.

        #1218932
        • Сергей Котенко Сергей Котенко
          17.12.2013:15:41

          Ну «Нефтегаз» вроде сайт серьёзный. Пишут что Госэкспертизу запасов прошли.

          Опубликуют наверное подробности.

          Или неточности. Конечно открытие такого месторождения вещь серьёзная.

          Отредактировано: Сергей Котенко~13:16 17.12.20
          #1218937
          • Нет аватара burovik
            17.12.2013:41:05

            Источник хороший, это похоже Роснефть с пресс-релизом тормозит)))

            #1218945
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