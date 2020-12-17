В городе Шуя после капитального ремонта открыто старинное здание железнодорожного вокзала

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Железнодорожному вокзалу города Шуя Ивановской области вернули исторический облик. Здание с яркой архитектурой будут использовать не только для обслуживания пассажиров, но и для проведения выставок. Инфраструктура транспортного объекта полностью отвечает требованиям безопасности и комфорта.

Капитальный ремонт вокзального комплекса Шуя начался в 2019 году. В ходе капитальных работ отремонтированы кровля, фундамент и подвал, крыльцо со стороны города, установлены новые окна и двери, заменены технические и инженерные коммуникации, отремонтированы все внутренние помещения (фойе в центральной кирпичной части вокзала, залы, служебные помещения, санитарные комнаты). В деревянных крыльях здания размещены два зала: зал ожидания (здесь установлены новые комфортные деревянные скамьи для пассажиров) с кассовым блоком и выставочный зал.

В рамках капитального ремонта строители воссоздали первоначальный облик здания, построенного в 1896 году. Отреставрированные исторические элементы здания выдержаны в изначальной цветовой гамме. Восстановлены декоративная резьба и карнизные тяги (декоративный горизонтальный пояс для визуального разделения плоскости стены), воссоздана вышка-башенка с часами и шпилем, а также утраченные ранее слуховые окна. Центральная часть Шуйского вокзала выполнена из кирпича. Левое и правое крылья сложены из бревен на высоком кирпичном фундаменте. Стены обшиты тесом и покрашены. Карнизы украшены резьбой, окна — наличниками. Над входом в вокзал со стороны города восстановлена декоративная башенка с часами. В оформлении фасадов присутствуют элементы, типичные для русского стиля, например, резные оконные наличники, карнизы на фигурных кронштейнах, ажурные подзоры по краю кровли.

Современная кровля из профлиста полностью заменена на фальцевую, которой здание было покрыто изначально. Исторический облик возвращен и внутреннему пространству здания: все поздние отделочные материалы со стен и потолков демонтированы. Сохранившаяся под ними историческая отделка отреставрирована. Потолок украшен декоративными лепными элементами, освещают пространство люстры в ретростиле.

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© ivanovoobl.ru

© ivanovoobl.ru

© ivanovoobl.ru

© ivanovoobl.ru

© ivanovoobl.ru

© ivanovoobl.ru

© ivanovoobl.ru

© ivanovoobl.ru

© ivanovoobl.ru

© ivanovoobl.ru

© ivanovoobl.ru

© ivanovoobl.ru

© ivanovoobl.ru

© ivanovoobl.ru

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