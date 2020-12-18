Новосибирская компания «Рэлсиб» начала производить новый вид электронных градусников

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Если пропажа из аптек популярных при ОРВИ лекарств — вполне ожидаемое последствие коронавируса, то дефицит градусников вряд ли так очевиден. Ртутные градусники стало сложно найти уже летом, а к осени серьёзно вырос спрос и цены на электронные. Последние с осени производят в Новосибирске: в компании «Рэлсиб» разработали собственный умный градусник, который уже запатентован не только в России, но и в Китае, и в Европе.

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До 2013 года «Рэлсиб» работал в основном с бизнесом: разрабатывал приборы для промышленности и сельского хозяйства. Почти 20 лет назад компания начинала с небольшой — в буквальном смысле — инновации: самого маленького в мире температурного реле длиной всего 3 мм. Сейчас в цехах собирают сотни различных приборов вплоть до миниатюрных модулей для детонаторов. Все они — собственной разработки и с патентами.

В 2013 году, вспоминает Игорь Ландочкин, «Рэлсиб» решил делать что-то для людей, и в компании подумали об электронных термометрах.

— Но мы всегда старались все приборы делать уникальными, инновационными, старались не копировать у других и брались за какой-то прибор, если видели, что можем там сделать что-то особенное, — говорит директор производства. — Мы хотели сразу сделать прибор, который был бы не похож на то, что сейчас продается, и при этом чтобы он был современный.

Задачи было три: чтобы это был по сути гаджет, который можно синхронизировать со смартфоном, чтобы он был точным («чтобы люди не говорили, что все электронные термометры врут, а сказали бы, что рэлсибовский термометр показывает правильно») и чтобы он мог запоминать и мониторить температуру пользователя.

На разработку принципиально нового электронного термометра WT50 ушло два года и очень много времени — на получение необходимых документов от федеральных ведомств.

Регистрационное удостоверение на новый прибор «Рэлсиб» получил в августе, затем — лицензию на право производства, и с сентября его наконец запустили, заодно презентовал на выставке «Автоматизация-2020».

Как работает инновационный термометр

Новосибирский термометр максимально простой: обтекаемый пластиковый корпус без привычного металлического наконечника и каких-либо индикаторов вообще — все данные передаются сразу на смартфон. В комплекте — батарейка и ключ для замены, разноцветные маркеры (если в семье термометров несколько, а приложение на всех одно, можно пометить свой) и документация, включая подробную инструкцию к приложению.

По словам Игоря Ландочкина, компания хотела сделать термометр, очень близкий по функционалу к привычным ртутным градусникам. Он плоский и предназначен для измерения температуры под мышкой, хотя в Европе и Америке стандартом для измерения температуры считается температура во рту.

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Термометр WT50 работает через bluetooth и включается автоматически при температуре в 30 градусов — для этого нужно ненадолго просто зажать его в руке. Но в редакции НГС из 6 смартфонов прибор определили только два: для iPhone и одного из смартфонов на Android, например, он оказался невидимым (это iPhone 7, iPhone SE и XIAOMI Redmi 9). Понять, включился прибор или вы, например, несмотря на инструкцию, неправильно вставили батарейку, без смартфона невозможно: на нем нет никаких индикаторов, звуков он тоже не издает.

К приложению можно подключить до 10 термометров. На главном экране после подключения и настройки (например, можно выбрать один из трех звуковых сигналов для окончания измерения температуры, все, мягко говоря, нестандартные) есть знакомая по ртутным градусникам шкала, рядом отображается цифровое значение температуры. В зависимости от того, как быстро нагревается датчик в приборе, приложение может спрогнозировать температуру. Если у вас жар, на измерение уйдет куда меньше времени, чем при нормальной температуре, — всё как в привычных градусниках.

В приложении есть календарь, где сохраняются измерения, можно построить график и отслеживать изменения или сразу отправить врачу. Для женщин есть возможность составить график базальной температуры — очень важной для женского здоровья.

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Детали для новосибирских термометров производят в компаниях-партнерах (в одной отливают пластиковые корпуса, в другой — паяют платы), а программируют и собирают в специально оборудованном цеху на базе производства «Рэлсиба» вручную. Здесь же приборы проходят юстировку: их помещают в термостат с нагретой жидкостью, определенное время выдерживают, чтобы сработал датчик, и программируют.

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Мы очень тщательно контролируем температуру в человеческом диапазоне — 32-42 градуса, там у нас погрешность плюс-минус 0,1 градуса Цельсия, — рассказал главный технолог производства Игорь Жарков. — На выходном контроле в присутствии представителя отдела техконтроля в другом термостате мы опять всё проверяем на нескольких температурах: -30, 0, +32, +37, +42 и +70.

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После тщательной проверки приборы дезинфицируют, упаковывают и отправляют на еще одну — в метрологическую службу, где их снова тестируют, правда, уже выборочно. Потом они возвращаются в цех, вскрытые термометры еще раз дезинфицируют и уже отправляют на склад.

Сейчас на сборке термометров работают 3-4 человека, разбивая работу на этапы. В сентябре они выпустили несколько сотен приборов, в октябре — около тысячи, в ноябре — 2 тысячи. В компании работают в общей сложности около 80 человек — с таким штатом, говорит Игорь Ландочкин, «Рэлсиб» может делать примерно 10 тысяч термометров в месяц. Но производство планируют расширять — вместе с ассортиментом.

К концу следующего года мы планируем, что будет 7 приборов. Сейчас мы большое внимание уделяем самым недорогим, они будут стоить от 200 рублей в рознице, — говорит гендиректор «Рэлсиба». — Наша задача — сделать очень недорогой, но точный термометр. Они будут такими, к каким люди привыкли (то есть с кнопками и дисплеями. — Прим. ред.), но измерять будут немножечко дольше: время нужно для более точных показателей.

Кроме электронных термометров «Рэлсиб» в коронавирусный 2020-й наладил производство пирометров — они измеряют температуру на расстоянии © static.ngs.ru

Кроме электронных термометров «Рэлсиб» в коронавирусный 2020-й наладил производство пирометров — они измеряют температуру на расстоянии

Где купить и сколько стоит

Пока в продаже можно найти только модель WT50 — умный термометр, который работает со смартфоном. На Ozon и Wildberries он стоит 1420 рублей (и на Ozon даже отмечен как бестселлер). Компания сегодня ведет переговоры с аптеками, но через них планирует продавать более простые и доступные модели, которые пока находятся в процессе разработки — их производство должно начаться весной следующего года. А вот умные градусники позиционируют как гаджеты и хотят продавать еще и через сети сотовой связи.

Бесконтактные пирометры проходят такой же жесткий контроль, как и электронные термометры, разве что погрешность у них немного выше © static.ngs.ru

Игорь Ландочкин признался, что пока «Рэлсиб» на бытовых термометрах не зарабатывает — только тратит, хотя с затратами им помогают: для подготовки производства Фонд Бортника, поддерживающий инновации, выделил грант, поддержку компания получила и от правительства региона.

— Я думаю, где-то с февраля мы начнем прибыль получать. К концу следующего года, я думаю, мы должны делать в месяц по полмиллиона термометров где-то на полмиллиарда рублей, — прикинул гендиректор компании.

По словам главного технолога Игоря Жаркова, из-за особенностей измерения ИК-излучением температура человека может колебаться — смотря где ее замерять © static.ngs.ru

По словам главного технолога Игоря Жаркова, из-за особенностей измерения ИК-излучением температура человека может колебаться — смотря где ее замерять

Для этого компании придется расширить и частично автоматизировать производство и переехать: сегодня «Рэлсиб» ищет новое здание, куда смогут поместиться все цеха и сотрудники. При этом увозить их из Новосибирской области Игорь Ландочкин не собирается.

Вопрос об опасности излучения пирометров Игоря Жаркова смешит: ИК-излучение в приборах слишком низкое и никакого влияния на организм оказать не может

— Сейчас в России производить уже выгоднее, чем в Китае, просто не до всех это дошло. В Китае увеличивают заработные платы, идет рост себестоимости плюс доллар дорожает. А в России заработные платы низкие, есть послабления по налогам. Сейчас спокойно можно производить в России и поставлять в Китай, — говорит он.

Помимо термометров «Рэлсиб» производит сотни современных приборов, в том числе и те, что используются в медицине (например, температурные датчики, которые контролируют условия при перевозке вакцин) и в промышленности © static.ngs.ru

Помимо термометров «Рэлсиб» производит сотни современных приборов, в том числе и те, что используются в медицине (например, температурные датчики, которые контролируют условия при перевозке вакцин) и в промышленности

Умные градусники и торговую марку Termosha «Рэлсиб» уже запатентовал не только в России, но и в Китае, и в Европе, ведет переговоры с торговыми площадками и переводит на английский язык сайт — так что для маленького инновационного новосибирского производства всё только начинается.

Коронавирус в этом году подтолкнул к развитию и другие производства: например, в Бердске весной начали производить нетканные медицинские маски, которые затем поступали врачам в городских поликлиниках и других учреждениях.