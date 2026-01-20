Ученые и инженеры Новосибирского государственного технического университета НЭТИ совместно с индустриальными партнерами разработали и внедрили инновационный мобильный измерительный комплекс для сбора технологических данных на производстве.

Уникальное решение, позволяющее анализировать технологические процессы без их остановки, впервые опробовали на предприятии «Сибирское стекло», сообщили в пресс-службе вуза.

Комплекс включает компактное аппаратное устройство и специализированное программное обеспечение, что открывает новые возможности для цифровизации промышленных предприятий. Его ключевое преимущество — универсальность: система позволяет подключать до 32 единиц различного измерительного оборудования (расходомеры, датчики давления, температуры, уровня) по стандартному промышленному интерфейсу RS-485. Частота сбора данных гибко настраивается начиная с 1 секунды. Полученная информация по защищенному беспроводному каналу передается для анализа в облачную платформу НГТУ НЭТИ или на локальные серверы предприятия.

Первым промышленным полигоном для апробации технологии стало предприятие ООО «Сибирское стекло». С помощью мобильного комплекса были успешно собраны суточные данные с 22 линий сжатого воздуха, работающих под давлением от 4 до 6 бар. Измерения на различных технологических участках проводились с частотой одного раза в минуту, что позволило получить детальную картину работы оборудования в реальном времени.

Фото: НГТУ НЭТИ

«Следующим этапом работы станет углубленная обработка и анализ собранного массива данных в нашем облачном центре, — рассказал руководитель проекта от НГТУ НЭТИ, доцент кафедры тепловых электрических станций Александр Дворцевой. — Это позволит выявить резервы для оптимизации энергопотребления и повышения эффективности технологических процессов. Главное преимущество нашего подхода — значительное сокращение затрат и рисков по сравнению с монтажом стационарных измерительных систем. Мы предлагаем быстрое, гибкое и экономичное решение для первичного сбора критически важной информации».

Особенностями разработки стали поддержка любого оборудования с интерфейсом RS-485 на расстоянии до 1 км по проводной линии, а также организация прозрачного, защищенного и контролируемого беспроводного или проводного канала связи с сервером. Представленное НГТУ НЭТИ программное обеспечение соответствует требованиям для работы в составе критической информационной инфраструктуры (КИИ) и совместимо с различными операционными системами.

Благодаря принципу «включи и работай» комплекс не требует специальных навыков для монтажа. Развертывание системы на объекте занимает не более 15 минут, после чего собранные данные немедленно становятся доступны для мониторинга в облачной платформе НГТУ. Это позволяет персоналу предприятия сосредоточиться на анализе информации, а не на сложных пусконаладочных работах.

В планах разработчиков — дальнейшее совершенствование комплекса: создание модуля для беспроводного подключения датчиков, а также уменьшение габаритов устройства для еще большей мобильности и удобства использования.