Ракета-носитель «Союз-2.1б» с космодрома Восточный успешно вывела на орбиты 36 спутников OneWeb

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Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 спутниками связи британской компании OneWeb стартовала с космодрома Восточный. Запуск стал первым полностью коммерческим стартом для Восточного и единственным для него в 2020 году. До этого коммерческие спутники выводились с космодрома в качестве попутной полезной нагрузки с основными российскими аппаратами.

Ракета «Союз-2.1б» стартовала в 15:26 мск с площадки 1С. Это 16-й старт российской космической ракеты в этом году, в декабре планируется еще один — с космодрома Куру во Французской Гвиане. Для Восточного это шестой пуск с 2016-го. В 15:35 мск разгонный блок «Фрегат» с 36 спутниками связи OneWeb отделился от третьей ступени ракеты-носителя на суборбитальной траектории. По информации французской компании Arianespace, предоставляющей коммерческие пусковые услуги с помощью ракет «Союз», дальнейшее выведение спутников на целевую круговую орбиту высотой 450 километров осуществят двумя включениями маршевого двигателя «Фрегата». Отделение спутников от разгонного блока должно пройти в девять этапов группами по четыре штуки, в период с 16:44 до 19:18 мск.

В 20:10 по Москве по сообщению генерального директора Роскосмоса все 36 космических аппаратов OneWeb успешно выведены разгонным блоком «Фрегат» на расчётные орбиты. Миссия завершена успешно. В 20:16 мск ожидается выведение «Фрегата» с орбиты.

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Планы OneWeb

Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет «Союз» с космодромов Байконур, Восточный и Куру подписали в июне 2015 года. В марте 2020-го OneWeb подала заявку о банкротстве в суд американского штата Нью-Йорк. В июле правительство Великобритании и телекоммуникационный холдинг Bharti Global Limited объявили о совместных инвестициях в OneWeb в размере одного миллиарда долларов (по 500 миллионов долларов от каждой из сторон) — чтобы спасти компанию от банкротства.

В сентябре OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков «Союзов» сократили до 19. До сегодняшнего дня выполнили три: два с Байконура и один с Куру, на орбиту вывели 74 спутника. В ноябре в компании «Главкосмос» (дочернее предприятие «Роскосмоса») сообщили РИА Новости, что в 2021 году OneWeb планирует восемь-десять запусков ракетами «Союз» с Байконура, Восточного и Куру.

OneWeb собирается предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи с конца 2021 года, а к концу 2022-го — развернуть группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.Как стало известно в 2018 году, против выделения радиочастот компании выступили ФСБ и Роскомнадзор. В августе 2019-го OneWeb отозвала заявку на получение радиочастот в России для работы спутников. Компания сообщила, что заявку переработают и внесут снова с учетом российских требований по национальной безопасности.

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https://www.ros...osmos.ru/29698/

Публикация сделана с содействием камрада Сергей Котенко