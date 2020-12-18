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Космонавтика

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с космодрома Восточный успешно вывела на орбиты 36 спутников OneWeb

 © ria.ru

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 спутниками связи британской компании OneWeb стартовала с космодрома Восточный. Запуск стал первым полностью коммерческим стартом для Восточного и единственным для него в 2020 году. До этого коммерческие спутники выводились с космодрома в качестве попутной полезной нагрузки с основными российскими аппаратами.

Ракета «Союз-2.1б» стартовала в 15:26 мск с площадки 1С. Это 16-й старт российской космической ракеты в этом году, в декабре планируется еще один — с космодрома Куру во Французской Гвиане. Для Восточного это шестой пуск с 2016-го. В 15:35 мск разгонный блок «Фрегат» с 36 спутниками связи OneWeb отделился от третьей ступени ракеты-носителя на суборбитальной траектории. По информации французской компании Arianespace, предоставляющей коммерческие пусковые услуги с помощью ракет «Союз», дальнейшее выведение спутников на целевую круговую орбиту высотой 450 километров осуществят двумя включениями маршевого двигателя «Фрегата». Отделение спутников от разгонного блока должно пройти в девять этапов группами по четыре штуки, в период с 16:44 до 19:18 мск.

В 20:10 по Москве по сообщению генерального директора Роскосмоса все 36 космических аппаратов OneWeb успешно выведены разгонным блоком «Фрегат» на расчётные орбиты. Миссия завершена успешно. В 20:16 мск ожидается выведение «Фрегата» с орбиты.

 © sun9-26.userapi.com

 © roscosmos.ru

 © roscosmos.ru

 © roscosmos.ru

 © roscosmos.ru

 © roscosmos.ru

 © roscosmos.ru

 © roscosmos.ru

 © roscosmos.ru

 © roscosmos.ru

 © roscosmos.ru

Планы OneWeb

Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет «Союз» с космодромов Байконур, Восточный и Куру подписали в июне 2015 года. В марте 2020-го OneWeb подала заявку о банкротстве в суд американского штата Нью-Йорк. В июле правительство Великобритании и телекоммуникационный холдинг Bharti Global Limited объявили о совместных инвестициях в OneWeb в размере одного миллиарда долларов (по 500 миллионов долларов от каждой из сторон) — чтобы спасти компанию от банкротства.

В сентябре OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков «Союзов» сократили до 19. До сегодняшнего дня выполнили три: два с Байконура и один с Куру, на орбиту вывели 74 спутника. В ноябре в компании «Главкосмос» (дочернее предприятие «Роскосмоса») сообщили РИА Новости, что в 2021 году OneWeb планирует восемь-десять запусков ракетами «Союз» с Байконура, Восточного и Куру.

OneWeb собирается предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи с конца 2021 года, а к концу 2022-го — развернуть группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.Как стало известно в 2018 году, против выделения радиочастот компании выступили ФСБ и Роскомнадзор. В августе 2019-го OneWeb отозвала заявку на получение радиочастот в России для работы спутников. Компания сообщила, что заявку переработают и внесут снова с учетом российских требований по национальной безопасности.

https://twitter...981254301790211

https://tass.ru...kosmos/10299361

https://www.ros...osmos.ru/29698/

Публикация сделана с содействием камрада Сергей Котенко
Источник: https://ria.ru/20201218/vostochnyy-1589916801.html

Роскосмос, Амурская область, космодром Восточный, Союз-2.1б, Фрегат, OneWeb, Великобритания
  • Slava Arister
    18.12.2020:51:09

    Отличные новости!!!

    #1219103
  • Human RS Human RS
    18.12.2021:08:01

    Спасибо камраду Сергею Котенко за наводку на отличные фотографии! Они добавлены в новость.

    Отредактировано: Human RS~21:08 18.12.20
    #1219106
  • Нет аватара valeriy_r
    18.12.2022:31:12

    Жду обновленную инфографику со статистикой запусков, вроде неплохо 2020 прошел!

    #1219120
  • Нет аватара ASAP
    18.12.2022:58:19

    надеюсь, что получать частоты в РФ эта группировка, равно как и все прочие подобные ей, будет вечно.

    #1219129
  • Е.Юрий Е.Юрий
    18.12.2023:03:12

        Хорошая серия с крюком, джебом, и прямым ударом(МС-21) с нокаутом по либерастам   . Провальная тварь уже истерит и исходит на жидкое от беспомощности, все замечательно.

    А у нормальных людей праздник с богатыми подарками под ёлочку, в самым лучшим подарком является радость в душе от созерцания успехов страны. Поздравляю всех кто трудится в космической отрасли и всех нас! Удачи и наращивания темпов развития!

    Отредактировано: Е.Юрий~23:19 18.12.20
    #1219132
  • Нет аватара Back2Rio
    18.12.2023:30:55

    1C-Космос    

    #1219135
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