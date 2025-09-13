Космические аппараты в интересах Минобороны вывели на орбиту
Космический аппарат в интересах Минобороны России и учебно-исследовательский аппарат «Можаец-6» в расчетное время выведены на целевую орбиту.
Об этом сообщили в Минобороны России. Как сообщалось, с космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России и учебно-исследовательским космическим аппаратом «Можаец-6», разработанным слушателем Военно-космической академии А. Ф. Можайского и предназначенным для отработки алгоритмов астронавигации.
«Старт ракеты-носителя и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель среднего класса „Союз-2.1б“ взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космические аппараты выведены на целевую орбиту разгонным блоком „Фрегат“ и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС», — сказали там.
С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы функционируют в штатном режиме. Им присвоены порядковые номера «Космос-2595» и «Космос-2596».
После выведения космических аппаратов на орбиту офицеры Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС внесли сведения о них в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства и приступили к анализу и обработке информации о новых космических объектах.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Воздушно-космические силы (ВКС) России провели пуск ракеты-носителя «...орабля с «Плесецка» с космическим аппаратом на борту.
-
Ракета-носитель «Ангара-А5» с космическими аппаратами на борту успешно запущена с космодрома Плесецк19 июня 2025 года с космодрома Плесецк боевыми расчётами Космических с...и с космодрома Плесецк состоялись в 2014, 2020 и 2021 годах.
- В монтажно-испытательном корпусе 31-й площадки космодрома Байконур спе...вывезти и установить ракету на стартовом комплексе 31-й площадки.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 1