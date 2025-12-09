На космодроме Восточный введен в эксплуатацию второй стартовый стол для ракет-носителей «Ангара»
На космодроме «Восточный» введён в эксплуатацию стартовый стол для ракет-носителей тяжёлого класса семейства «Ангара».
Соответствующее разрешение получено «Дирекцией космодрома «Восточный"8 декабря.Площадь стартового стола составляет чуть больше 45 тыс. м2. В настоящее время он является одним из самых современных и автоматизированных в мире. Кроме стартового стола, в рамках строительства стартового комплекса «Ангара» сданы в эксплуатацию еще 37 объектов.
Среди них:
🔴командный пункт
🔴технологический блок кислорода и азота
🔴хранилище кислорода и азота
🔴площадка хранилища кислорода для заправки разгонного блока
🔴укрытия для обслуживающего персонала
🔴эвакуационные тоннели
🔴заправочная эстакада
🔴перрон взятия проб
🔴молниеотводы
🔴прожекторные мачты
При проектировании и строительстве стартового комплекса КРК «Ангара» учитывались все технологические достижения последних десятилетий. Проект выполнен таким образом, что предполагает возможность параллельного строительства, монтажа и испытаний технологического оборудования.
«Всего на данный момент в рамках строительства стартового комплекса «Ангара» введено в эксплуатацию уже 70% сооружений. Оставшиеся вспомогательные сооружения планируется сдать до конца марта 2026 года»,
— рассказал руководитель «Дирекции космодрома «Восточный» Николай Новиков.
