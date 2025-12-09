MAX
1 день назад 7159
Великоросс Космонавтика

На космодроме Восточный введен в эксплуатацию второй стартовый стол для ракет-носителей «Ангара»

архивное фото © t.me

На космодроме «Восточный» введён в эксплуатацию стартовый стол для ракет-носителей тяжёлого класса семейства «Ангара».

Соответствующее разрешение получено «Дирекцией космодрома «Восточный"8 декабря.Площадь стартового стола составляет чуть больше 45 тыс. м2. В настоящее время он является одним из самых современных и автоматизированных в мире. Кроме стартового стола, в рамках строительства стартового комплекса «Ангара» сданы в эксплуатацию еще 37 объектов.

Среди них:

🔴командный пункт

🔴технологический блок кислорода и азота

🔴хранилище кислорода и азота

🔴площадка хранилища кислорода для заправки разгонного блока

🔴укрытия для обслуживающего персонала

🔴эвакуационные тоннели

🔴заправочная эстакада

🔴перрон взятия проб

🔴молниеотводы

🔴прожекторные мачты

При проектировании и строительстве стартового комплекса КРК «Ангара» учитывались все технологические достижения последних десятилетий. Проект выполнен таким образом, что предполагает возможность параллельного строительства, монтажа и испытаний технологического оборудования.

«Всего на данный момент в рамках строительства стартового комплекса «Ангара» введено в эксплуатацию уже 70% сооружений. Оставшиеся вспомогательные сооружения планируется сдать до конца марта 2026 года»,

— рассказал руководитель «Дирекции космодрома «Восточный» Николай Новиков.

Источник: t.me

Комментарии 8

  • Нет аватара vlTepes09.12.25 13:17:37

    Странно, что для такого нерядового в общем-то события до сих пор нет «официоза».

    #1309736
  • Нет аватара DimaY09.12.25 14:00:35

    Мне не совсем понятно, это под семерку? Но событие очень важное!

    #1309739
    • Нет аватара vlTepes09.12.25 14:14:30

      И в заголовке и в тексте четко указано — это под Ангару, а не под семерку (Союз).
      Но, тут коллеги передали, что шум зазря поднят — подписали бумажки на тот стол, с которого в прошлом году пуск был.
      Это не второй стол для Ангары, а тот же самый первый — площадка 1А, просто на нее наконец-то оформили ввод в эксплуатацию.
      Я уж было тоже поверил, что это второй стол для Ангары (всего получается третий на Восточном), но нет.
      Это действительно второй стол и действительно для Ангары, но при этом первый стол (1С) — для Союза, второй (этот) для Ангары, а про третий никаких вестей нет.

      #1309740
      • Нет аватара DimaY09.12.25 14:25:26

        Имелось ввиду «Ангара А7». Там вроде новый стол надо. Спасибо за информацию.

        #1309741
  • Jonny Goodwin Jonny Goodwin09.12.25 16:50:36

    Ого, вот это сюрприз. Радует факт, что все наши «друзья» проглядели этот факт из космоса.    

    #1309750
  • Нет аватара termometrix09.12.25 18:49:03

    Интересно.
    Наверно для модификации А-5М и А-5 В будет новый стол или он унифицирован.
    Непонятно что будет с проектом РН «Енисей»?

    Отредактировано: termometrix~18:58 09.12.25
    #1309761
  • Нет аватара webmarkarus11.12.25 01:21:00

    Стол получился современный и сильно автоматизированный, любопытно будет дождаться первых пусков именно с этой площадки.

    #1309813