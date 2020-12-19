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Минобороны сдало в эксплуатацию новый водовод в Севастополе

©Видео с youtube.com

Министерство обороны сдало в эксплуатацию водовод в Севастополе. Мощность гидротехнического сооружения — 15 тыс. куб. м воды в сутки. Из Кадыковского водохранилища в реку Чёрная военные за 68 суток проложили 10 тыс. м труб. Трасса водовода проведена с максимальным сохранением существующего эколандшафта, а подача воды позволит обеспечить полив прилегающих виноградников.

Работы на Бельбексом водозаборе — видео канала «Индустриальный Крым»

©Видео с youtube.com
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rfUueYDXEzE

Крым, Свастополь, водоснабжение
  • Alexander V Alexander V
    19.12.2016:57:13

    5 млрд. за насосную станцию и 10 км. трубы не жирно?

    #1219217
    • Нет аватара apn21
      19.12.2017:15:21

      5 мдрд. это с Бельбекским водозабором и подводом воды оттуда.

      #1219218
      • Alexander V Alexander V
        19.12.2017:20:34

        Он и раньше вроде работал. В репортаже сказано только про эту станцию.

        #1219219
        • Нет аватара apn21
          19.12.2017:55:27

          Там ещё землю копают и бетонируют дно водонакопителя — сдать в марте должны. Прикрепил видео — можно посмотреть как на водозаборе работы идут

          Отредактировано: apn21~18:19 19.12.20
          #1219221
          • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
            19.12.2018:56:57

            На видео сразу видно что работает военная организация, хотя человек не в военной форме — говорит кратко и чётко.

            И подводит итог «с сроком завершения до 1 марта».

            #1219223
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