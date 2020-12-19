Минобороны сдало в эксплуатацию новый водовод в Севастополе
©Видео с youtube.com
Министерство обороны сдало в эксплуатацию водовод в Севастополе. Мощность гидротехнического сооружения — 15 тыс. куб. м воды в сутки. Из Кадыковского водохранилища в реку Чёрная военные за 68 суток проложили 10 тыс. м труб. Трасса водовода проведена с максимальным сохранением существующего эколандшафта, а подача воды позволит обеспечить полив прилегающих виноградников.
Работы на Бельбексом водозаборе — видео канала «Индустриальный Крым»
©Видео с youtube.com
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