Минобороны сдало в эксплуатацию новый водовод в Севастополе

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Министерство обороны сдало в эксплуатацию водовод в Севастополе. Мощность гидротехнического сооружения — 15 тыс. куб. м воды в сутки. Из Кадыковского водохранилища в реку Чёрная военные за 68 суток проложили 10 тыс. м труб. Трасса водовода проведена с максимальным сохранением существующего эколандшафта, а подача воды позволит обеспечить полив прилегающих виноградников.

Работы на Бельбексом водозаборе — видео канала «Индустриальный Крым»

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