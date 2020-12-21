На БАМе введен в эксплуатацию новый разъезд Нарьянга

Новый разъезд Нарьянга в Иркутской области введен в постоянную эксплуатацию на Байкало-Амурской магистрали. Он расположен на перегоне Таковка — Небель и включает в себя 2 главных и 2 приемоотправочных пути вместимостью по 75 вагонов, сообщает служба корпоративных коммуникаций Восточно-Сибирской железной дороги.

Его ввод на данном однопутном участке даст возможность одновременно принимать встречные поезда, что обеспечит увеличение пропускной способности участка Таковка — Небель практически в 2 раза — с 22 до 40 пар грузовых поездов, а также позволит более рационально использовать локомотивы подталкивания, необходимые для продвижения поездов на участках со сложным профилем пути.

В Нарьянге возведено здание станции, установлено новое оборудование диспетчерской централизации, устройства сигнализации и блокировки, дизель-генераторные агрегаты для резервного питания, система пневматической обдувки стрелочных переводов и посадочная пассажирская платформа.

В разных концах станции построены пункты обогрева для работников хозяйства пути.Разъезд построен по программе «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей».

Напомним, в начале декабря этого года на Восточно-Сибирской дороге был введён в эксплуатацию разъезд Берёзовый на 18-километровом перегоне Койра — Куанда однопутного неэлектрифицированного участка магистрали Таксимо — Новая Чара.