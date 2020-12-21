Добавить статью
Лого Сделано у нас
Космонавтика

Телескоп ART-XC им. М.Н. Павлинского обсерватории «Спектр-РГ» повторно осмотрел все небо

Телескоп ART-XC им. М.Н. Павлинского обсерватории «Спектр-РГ» повторно осмотрел все небо

15 декабря 2020 года, спустя год после начала сканирования неба, телескоп ART-XC им. М.Н. Павлинского обсерватории «Спектр-РГ» завершил свой второй обзор всего неба.

Карта всего неба, полученная по результатам двух обзоров телескопом ART-XC им. М. Н. Павлинского, обсерватория «Спектр-РГ», декабрь 2020 г.Карта всего неба, полученная по результатам двух обзоров телескопом ART-XC им. М. Н. Павлинского, обсерватория «Спектр-РГ», декабрь 2020 г. © hea.iki.rssi.ru

Карта всего неба, полученная по результатам двух обзоров телескопом ART-XC им. М. Н. Павлинского, обсерватория «Спектр-РГ», декабрь 2020 г.

Уникальное сочетание большого поля зрения, высокого углового разрешения и достаточно жесткого диапазона энергий позволяет телескопу ART-XC получать четкие изображения любых областей на небе, включая центральную зону нашей Галактики. На рисунке показана карта всего неба (в галактических координатах) в диапазоне энергий 4-12 кэВ, построенная по совокупности данных первого и второго обзоров. Как и ожидалось, полное количество рентгеновских источников на суммарной карте возросло почти в два раза, примерно до 1000.

Каталоги в жестких рентгеновских лучах, подобные тому, что получил телескоп ART-XC за год работы, предыдущими инструментами создавались десятилетиями. Среди зарегистрированных телескопом ART-XC источников обнаружено нескольких десятков ранее неизвестных объектов в Галактике и за ее пределами, в том числе сверхмассивные черные дыры, окруженные толщей холодного газа и невидимые в мягких рентгеновских лучах. Часть из зарегистрированных источников проявляет сильную переменность, о чем говорит сравнение карт первого и второго обзоров.

Наблюдения неба с помощью телескопа ART-XC продолжаются в штатном режиме, и в следующие 3 года обзор всего неба будет повторен еще 6 раз, что позволит обнаружить на небе еще несколько тысяч рентгеновских источников.

Телескоп ART-XC им. М.Н. Павлинского создан в России, а «Спектр-РГ» — первая отечественная обсерватория, работающая в окрестности точки Лагранжа L2, на расстоянии около полутора миллионов километров от Земли.

Официальный сайт проекта Спектр-РГ: srg.cosmos.ru

Интерактивная Карта обзора всего неба телескопом АРТ-XC Спектр-Рентген-Гамма: http://plan.srg.cosmos.ru/allsky
Источник: http://srg.iki.rssi.ru/?p=1503&lang=ru

Читайте также...

Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

ART-XC, Спектр-РГ, Спектр-Рентген-Гамма,
  • Clausson Clausson
    22.12.2000:56:54

    обзор всего неба будет повторен еще 6 раз

    Вроде как планировали семь автоматических обзоров? А если 2+6 получится восемь.

    #1219489
    • Нет аватара Petr-2000
      22.12.2001:10:37

      Вроде как планировали семь автоматических обзоров? А если 2+6 получится восемь.

      Здесь пишут:

      -«4 года — проведение обзора всего неба в диапазоне 0,3-11 кэВ."

      -«2,5 года — наблюдения в режиме трехосной стабилизации выбранных источников и участков небесной"

      -«За 4 года ученые смогут получить данные 8 обзоров всего неба.»

      #1219491
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,