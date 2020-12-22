Во Владимирской области компания «Ютекс Ру» модернизировала производство линолеума

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В прошлом году федеральный Фонд развития моногородов и компания «Ютекс Ру» из города Камешкова заключили соглашение о беспроцентном займе. Речь идёт о сумме, которая составляет 250 миллионов рублей. Деньги выделены на модернизацию линии по производству линолеума.

За счет денег фонда МОНОГОРОДА.РФ в частности были построены новый производственный цех, складские и офисные помещения, закуплено необходимое оборудование для производства нового вида ПВХ-линолеума. На предприятии создали 30 новых рабочих мест.

В настоящее время объем выпускаемой продукции увеличился на 30%. «Изюминка» новой производственной линейки в том, что при её выпуске не используются краски. Специальная ламинирующая пленка накладывается сразу с готовым рисунком.

Кроме того, ООО «Ютекс Ру» постоянно минимизирует количество производственных отходов благодаря использованию замкнутого цикла, газоочистки, очистке технологической воды и ее многократному использованию.