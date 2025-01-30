Новый цех по производству комплектующих для ВЭС открыт во Владимирской области

Новый цех по производству комплектующих для ВЭС открыт во Владимирской областиСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
29 января ООО «ВладПолиПром» открыло новый цех по производству стеклопластика в селе Лемешки Суздальского района Владимирской области.
Производство будет выпускать комплектующие для ветряных электростанций. Для этого подписаны контракты с компаниями АО «РосАтом Возобновляемая энергия» и АО «РусАтом Ветролопасти» на поставки продукции в 2025-2026 годах.
Производственная площадка предприятия увеличилась на 1,5 тыс. м2. На заводе появилось 50 новых рабочих мест.
Со дня запуска предприятия в 2012 году по 2025 год его производственные площади выросли с арендованных 220 кв. м и превысили 7 тыс. кв. м
В планах дальнейшее развитие. Генплан подразумевает строительство еще около 2 тыс. м2.
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