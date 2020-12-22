Во Владимире открылся центр для лечения туберкулёза
22 декабря территории Владимирской областной клинической больницы открыт новый Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи.
На его строительство из областного бюджета направлено свыше 219 млн рублей.
В двухэтажном корпусе площадью более 2300 м2 до конца года заработают диагностические и консультационные службы для пациентов с инфекционной патологией, оснащённые высокотехнологическим медицинским оборудованием. Ранее амбулаторные подразделения Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи размещались в двух аварийных зданиях. Сюда же — в отдельное изолированное крыло — будет переведён и детский фтизиатрический приём, который сейчас во Владимире ведётся в городской больнице № 2.
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