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Медучреждения

Во Владимире открылся центр для лечения туберкулёза

 © vedom.ru

22 декабря территории Владимирской областной клинической больницы открыт новый Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи.

На его строительство из областного бюджета направлено свыше 219 млн рублей.

В двухэтажном корпусе площадью более 2300 м2 до конца года заработают диагностические и консультационные службы для пациентов с инфекционной патологией, оснащённые высокотехнологическим медицинским оборудованием. Ранее амбулаторные подразделения Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи размещались в двух аварийных зданиях. Сюда же — в отдельное изолированное крыло — будет переведён и детский фтизиатрический приём, который сейчас во Владимире ведётся в городской больнице № 2.
Источник: https://vedom.ru/news/2020/12/22/44...lsya-ftiziopulmonologicheskij-centr

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, Владимирская область
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