В Ставропольском крае запущена Барсучковская МГЭС

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В Ставропольском крае состоялась приуроченная к Дню энергетика церемония пуска Барсучковской малой ГЭС. Новая станция мощностью 5,25 МВт к 30 ноября успешно прошла все комплексные испытания и получила с 1 декабря разрешение на работу на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Ежегодно малая ГЭС будет вырабатывать более 24 млн кВт·ч экологически чистой, возобновляемой электроэнергии.

Это уже третья малая ГЭС, введенная РусГидро в 2020 году в рамках государственной программы по поддержке развития возобновляемой энергетики, гарантирующей окупаемость новых проектов. Верхнебалкарская МГЭС заработала в июне, а Усть-Джегутинская МГЭС — в ноябре. Полным ходом идет строительство Красногорских МГЭС, проектируются МГЭС Псыгансу и Башенная.

Барсучковская МГЭС расположена вблизи города Невинномысска, на Большом Ставропольском канале. Для создания напора воды на турбинах станция использует плотину выравнивающего водохранилища Кубанской ГЭС-4, обеспечивающего водоснабжение Невинномысской ГРЭС.

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Такое конструктивное решение позволило снизить затраты на строительство станции и повысить эффективность использования водных ресурсов — для своей работы Барсучковская МГЭС использует воду, которая раньше просто пропускалась через водосброс гидроузла. Генеральным проектировщиком строительства станции выступил «Институт Гидропроект», строительство велось компаниями «Гидроремонт-ВКК» и «ЧиркейГЭСстрой». Все они входят в Группу РусГидро.

Барсучковская МГЭС — одна из семи малых гидроэлектростанций, проекты строительства которых РусГидро реализует или запланировало к реализации на территории Северо-Кавказского федерального округа. Здесь существуют наиболее благоприятные природные условия для малой гидроэнергетики. Все проекты прошли конкурсный отбор инвестпроектов по строительству генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии с заключением договоров о предоставлении мощности на оптовый рынок, что обеспечивает их окупаемость.

Общая мощность электростанций расположенного в Ставропольском крае филиала РусГидро — Каскад Кубанских ГЭС теперь составляет 481,79 МВт. В состав филиала входят 10 гидроэлектростанций, а также первая в России гидроаккумулирующая электростанция — Кубанская ГАЭС.

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