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Образовательный сеанс космического эксперимента «Терминатор» проводимый в служебном модуле Международной космической станции. Сеанс ведёт космонавт-Роскосмоса Анатолий Иванишин.

Эксперимент в котором отрабатываются новые методы космического мониторинга состояния атмосферы Земли. А именно, регистрируются из космоса атмосферные гравитационные волны, а также слоистые образования в верхней мезосфере и нижней термосфере Земли во время терминатора. Так астрономы называют линию светораздела, отделяющую освещённую часть тела от неосвещённой. Утренний терминатор — это когда Земля под МКС еще в тени, но орбита МКС уже освещена Солнцем. А вечерний, когда орбита МКС еще освещена, а Земля уже в тени. И мы в иллюминатор можем наблюдать эту линию раздела света и тени 32 раза в сутки — 2 раза за виток.

Необходимость проведения данных исследований обусловлена тем, что за последние несколько десятилетий частота появления серебристых облаков (по наблюдениям из космоса) заметно возросла, это объясняют увеличением содержания в средней атмосфере парниковых газов: CO2, который отвечает за охлаждение средней атмосферы и CH4, отвечающий за увеличение содержания паров воды в ней. А наблюдения с Земли наоборот не подтверждают факт увеличения присутствия серебристых облаков. Данные, полученные с научной аппаратуры «Терминатор» позволят ученым разобраться в этом вопросе и сделать выводы: действительно ли увеличилась частота появления серебристых облаков, с чем это связано и к чему это может привести.

Серебристые облака — это тонкий слой облачности (1-2 км), образованный вымораживанием из атмосферного воздуха паров воды, поступающих из стратосферы. Это явление происходит на высоте 80-90 км, а это область атмосферы, в которой температура достигает минимально возможное в атмосфере Земли значение — 130 градусов Кельвина.