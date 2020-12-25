Корабль ПМО «Яков Баляев» выполнил программу государственных испытаний

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24 декабря корабль противоминной обороны проекта 12700 «Яков Баляев», построенный Средне-Невским судостроительным заводом (входит в состав Объединённой судостроительной корпорации), завершил программу государственных испытаний и вернулся в базу во Владивостоке.

Программа испытаний предполагала комплекс мероприятий по подтверждению основных тактико-технических характеристик корабля, его мореходности, скоростных и манёвренных показателей. Экипаж корабля и заводская сдаточная команда проверили работоспособность всех систем и механизмов заказа, радиоэлектронного вооружения и противоминного комплекса.

26 декабря в торжественной обстановке на борту «Якова Баляева» состоится церемония подъёма флага и новейший корабль противоминной обороны будет зачислен в состав Тихоокеанского флота.

Корабль «Яков Баляев» должен стать четвёртым серийным кораблём проекта 12700 «Александрит», который Средне-Невский судостроительный завод передаст Военно-морскому флоту России. Сейчас на верфи в разной степени готовности находится еще четыре корабля проекта.

Проект 12700 разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» в интересах ВМФ. Эти корабли предназначены для борьбы с современными морскими минами, обнаруживать которые они могут как в воде морских акваторий, так и в морском грунте. При этом, корабль может не входить в опасную зону — поиск, идентификация и уничтожение опасных объектов осуществляется дистанционно.

При строительстве данных кораблей на Средне-Невском судостроительном заводе применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Масса корпуса, выполненного из композиционных материалов, меньше металлического, ему не страшна коррозия, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, неограничен.

Морские тральщики проекта 12700 «Александрит»:

Водоизмещение — около 890 тонн;

Длина — около 62 м;

Ширина — около 10 м;

Полная скорость хода — около 16 узлов;

Экипаж — 44 чел.

Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.