На АО «Восточная верфь» (входит в состав Амурского судостроительного завода, ОСК) состоялась церемония поднятия флага и спуска на воду новых судов-краболовов. На воду был спущен краболов проекта 03141 «Сентен», а заказчику — компании ООО «Север» — передан головной краболов этого же проекта «Аурум».

В честь переданного судна «Аурум» был поднят государственный флаг Российской Федерации, что символизирует ввод нового судна в состав рыбопромыслового флота страны.

Особенность новых судов в их полностью дальневосточном происхождении: от проектирования до постройки. Проект 03141 был разработан дальневосточной судостроительной компанией «Викинг». Инженеры компании создали универсальный модульный проект, опираясь на многолетний опыт рыбаков, эксплуатировавших суда азиатской постройки. Такое решение позволяет при минимальных доработках адаптировать судно для добычи различных видов водных биоресурсов.

Строительство краболовов ведется в рамках государственной программы «Квоты под киль», которая стимулирует обновление и увеличение мощностей отечественного рыбопромыслового флота, сообщает ОСК.